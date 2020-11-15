【新冠肺炎】新增14宗確診個案1人本地感染源頭未明　另9宗屬外地輸入個案

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，今日(15日)新增14宗確診個案，當中1宗感染源頭不明，屬昨日公布於跑馬地馬會會所進行維修工程的一名裝修工人；另有4宗與早前確診個案有關。衞生防護中心及醫管局今日不設疫情記者會交代。

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衞生防護中心公布，今日新增14宗確診新冠肺炎個案，包括5宗本地感染個案，其中一人感染源頭不明，涉及第5446宗確診的一名49歲男裝修工人，居沙田新田圍盛圍樓，11月6日發病，11月12日曾向一名私家醫生求診，同日遞交深喉唾液樣本。

病人曾到跑馬地馬會會所更衣室進行維修工程，11月9日最後上班；馬會昨日指將跟進是否有緊密接觸者；病人於上月24日曾與朋友到尖沙咀金馬倫道一間酒吧。其一名密切接觸者就讀油麻地遵理學校，中心已建議校方停課1、2日。

另外4宗與早前確診個案相關確診個案，有2人居黃大仙慈康邨康潤樓，分別為一名29歲女子及52歲女子，均於11月11日發病，屬昨日確診的男保安員密切接觸者。

餘下2宗個案涉及一名72歲男子，居大埔廣福邨廣仁樓，11月11日發病；一名63歲女子，居旺角德豐大廈，亦於11月11日發病，二人均屬與本地個案有流行病學關連。

昨日新增8宗確診新冠肺炎個案，有3宗為本地感染個案，涉一名第5439宗確診的58歲男保安感染源頭不明，居慈雲山慈康邨康潤樓，在佐敦莊士倫敦廣場任職夜更保安。詳情請見【下一頁】

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記者：陳正怡