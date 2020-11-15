【安心出行】「安心出行」App明起供下載　薛永恒：用戶無法翻查行蹤保障私隱

▲ 政府明日（16日）推出「安心出行」感染風險流動應用程式。（林宇翔攝）

政府明日（16日）推出「安心出行」感染風險流動應用程式，供市民自願免費下載使用，當市民到訪場所時只需使用應用程式掃描二維碼，便可自動記錄自己行蹤。創新及科技局局長薛永恒重申，充分理解大眾重視個人私隱，所有出行資料會存放在用戶的手機，並會在31天後自動取消，不會存在中央資料庫，用戶亦無法翻查自己的出行紀錄。

薛永恒今午（15日）2時到上環石油氣專用加氣站，了解的士業界如何響應政府推展「安心出行」，程式可在全港1.8多萬輛的士直接使用。他指，用戶只需透過應用程式掃描車廂內的黃色車牌號碼，就能自動記錄的士號碼和乘車時間。若用戶同日曾與與確診乘同一輛的士，程式自動將有關資料發布至用戶手機，經過資料比對後便會發出通知，令用戶了解其感染風險。

他指，有超過6,000個公私營場所參與計劃，包括食肆、酒吧、熟食中心、街市、室內運場場所等，當中5,000個屬公營場所，又稱的士空間較狹窄，感染風險較高，故優先應用於的士業界，稍後會推出至其他場所。

薛永恒又說，雖然過往衞生防護中心會公布確診者到訪的大廈、處所等供市民閱覽，但市民每天難以利用有關資料與自己出行紀錄作出比較，故「安心出行」正可解決這個困難，亦可以讓市民知道有否曾於相近時間與確診者到訪同一地方。更多「安心出行」下載和使用詳情，即看：【下一頁】

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責任編輯：陳子謙