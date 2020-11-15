警方搗破元朗兩個懷疑無牌酒吧拘4人　121名酒客涉違犯限聚令遭票控

▲ 警方搗破2個懷疑無牌酒吧，拘捕4名酒吧負責人。（警方提供）

警方今晨（15日）突擊搜查元朗一工業大廈一個單位及一個店鋪，搗破2個懷疑無牌酒吧，拘捕4名酒吧負責人，並檢獲約1,940支啤酒，總市值約6.4萬元；亦有121名酒吧顧客涉違犯限聚令遭票控。

元朗警區反三合會行動組連同元朗分區雜項調查隊人員今日（15日）凌晨約1時展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，突擊搜查元朗元朗安樂路一工業大廈一個單位及一個店鋪，搗破兩個懷疑無牌酒吧。人員檢獲約1940支啤酒，總市值約六萬四千元。

行動中，4名酒吧負責人包括3名本地男子及1名本地女子，年齡介乎36至61歲，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕。他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），人員會向他們作出檢控。被捕男女現正被扣留調查。

另外，121名酒吧顧客包括88名本地男子、29名本地女子及4名內地女子，年齡介乎16至78歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」及違反《預防及控制疾病 (禁止群組聚集) 條例》（第599G章），人員將向他們分別發出傳票及定額罰款通知書。

根據香港法例第109章應課稅品條例第17（3B）條及第109B章應課稅品（酒類）規例第25A條，處所負責人須領有有效酒牌，才可售賣及提供任何酒類給顧客在場所飲用，否則可被警方拘捕，一經定罪，最高可被罰款港幣一百萬元正及監禁兩年。

根據香港法例第109章應課稅品條例第109B章應課稅品（酒類）規例第32條，於無領取女有效酒牌牌照地方飲用酒類飲品，最高可被罰款港幣2,000元。

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責任編輯：陳子謙