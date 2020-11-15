陳茂波：鎖定「嚴防輸入、內爭清零」目標堅定執行　需痛下決心檢視控疫策略

▲ 財政司司長陳茂波。（資料圖片）

政府再收緊防疫措施，今日（15日)起政府可要求特定群組進行強制檢測。財政司司長陳茂波發表網誌，指也許有人認為強制檢測不可行，但長期有疫情爆發，對經濟與民生、需要家人探望的住院長者，以及小商店及打工仔也不可行，必須作出取捨，即使強制檢測會為市民帶來一時不便，卻是「性價比」最高的選擇。

陳茂波首先指出，香港經濟正處低位整固，第三季經濟收縮為3.5%，相較上季收縮9%已呈現緩和，惟疫情近日在香港再現反覆，擔心如情況持續，將再次對經濟造成壓力，籲市民必須保持警惕、謹慎應對。

他指要避免經濟因疫情而受嚴重打擊，必須制定全面、適切有力的應對方案。認為要穩住本港經濟的關鍵，是要令兩地人民安心，盡快與內地恢復通關，故必需痛下決心，重新檢視控疫的策略和措施，如貫徹「嚴防輸入、內爭清零」的目標，作全面採樣檢測、定點隔離、接觸追蹤。

本地方面，陳茂波認為須以爭取清零為目標，強調社區中仍存在隱形傳播鏈，也許需透過較全面的強制檢測，找出所有被感染人士，中斷所有傳播鏈。

他提到，有人認為強制檢測不可行，但若長期有疫情爆發，對經濟與民生更不可行，強調「必須作出不容易的取捨」，即使會為市民帶來一時不便，卻是「性價比」最高的選擇，是以較低程度的影響、換取最大程度安全的生存空間。

另外，陳茂波又提到，全國人大常委會對立法會議員資格的決定，認為這對確立了公職人員必須效忠國家和香港特區的法律框架，理順了近年「一國兩制」在港運行與實踐中出現的問題。

他強調，香港過去一年多面對了社會暴力事件及疫情的打擊，經濟及市民的生活均備受壓力。有關決定，有利於立法會回復聚焦議事，為政府集中精力提振經濟、改善民生，解決深層次問題營造了空間。



責任編輯：李淇