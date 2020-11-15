【洗米華情人】Mandy Lieu豪花二億購莊園打造農場　昔日「最強小三」近照曝光被指老態盡現

▲ 已移居英國的混血模特兒Mandy Lieu近照曝光，引起網民討論。

人稱「洗米華」的太陽娛樂高層周焯華，自2014年背妻跟混血模特兒Mandy Lieu展不倫戀，轟動一時，雖去年傳出洗米華跟Mandy分手，Mandy更獲3億「掟煲費」。已跟三名子女移居英國的Mandy近日接受媒體訪問，卻被網民指她老態盡現，表示認不出她。

已轉型當雜誌專欄作家Mandy Lieu現與三名子女定居英國，她最近接受訪問指自己在英國漢普郡（Hampshire）以2800萬英鎊（約2億8千萬港元）購入佔地370多萬平方米的Ewhurst莊園。有心發展農場業務的她將莊園打造成生產高品質有機食品的農場，並親自下廚宴客。

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Mandy Lieu的近照曝光，身材保養不錯，不過被網民指她臉上未有做足保養功夫，跟以前形成很大對比。Mandy臉上的乾紋和魚尾紋盡顯眼前，狀態不復當年，更有網民表示認不出她。

近年轉戰才女的Mandy為一本雜誌的專欄作家，主要介紹英國的可持續飲食文化，也有談及自己的家庭狀況。

▲ （Mandy Lieu IG圖片）

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其中Mandy以英文寫道跟小朋友的生活相處，指自己5年前移居英國後，因要撫養孩子，便開始找尋小朋友適合的新鮮時令食材，她又會教導小朋友關於營養食品知識，及關於食物的歷史和文化。

Mandy坦言在英國生活是最正確的事，希望鼓勵孩子體驗世界上最好的事物。她更透露希望將來經營一間農業企業，能為周邊地區提供教育，為社會同環境方出一分力，讓小朋友在成長留有美好回憶。