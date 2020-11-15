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【新車落地】新輕鐵列車11.17起投入服務　先行駛610及751綫【多圖】

社會 15:24 2020/11/15

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熱門 余香凝 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

輕鐵將引入新車款，圖為次新款的第四代輕鐵。（資料圖片）

港鐵今日（15日）稱，最新一代輕鐵列車，將於11月17日起陸續投入服務。

按圖即睇新舊輕鐵分別：

    點擊圖片放大
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    +2

 

最新一款輕鐵是第五代設計，外觀及色調承襲上一代簡約設計，配以清新綠色、紫色及白色車身，車輛頭尾兩端外型線條鮮明俐落，駕駛室的視野更廣闊。新輕鐵亦裝設經改良的 LED 照明系統，以加強車廂空間感；並改進了扶手和吊環的分布等。

首兩輛新輕鐵已通過相關營運及安全測試，並得到機電署批准，現正進行最後階段的準備工作。首兩輛新輕鐵將以拖卡形式投入服務，初期將調配至610和751綫，歡迎顧客選乘有關路綫，親身體驗新輕鐵的服務。而另一輛正在測試階段的新輕鐵，工程團隊亦特別在車頂安裝了太陽能發電板進行測試，利用清潔的可再生能源為車廂照明系統提供動力，希望能為輕鐵服務注入更環保的元素。

港鐵公司於2016年採購40輛新輕鐵列車，其中30輛用以更換現有的第二期輕鐵，其餘10輛則用作擴充車隊。港鐵已透過微調行車時間及車務調度，靈活調配輕鐵行駛，並致力理順長途及重叠路綫的行車時間及班次。

港鐵稱，會繼續與政府有關部門跟進，改善輕鐵交滙處的配置和設計，讓行車更暢順。

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記者：吳卓峰

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