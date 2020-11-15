【早餐界KOL】張敬軒分享工人姐姐「愛心早餐」引熱議　軒仔：上帝差遣使者來給我試練【多圖】

歌手張敬軒最近成為了「早餐界KOL」，軒仔經常分享工人姐姐為他準備的愛心早餐，吸引網民每天追看。

月尾將舉行《張敬軒X香港中樂團盛樂》演唱會的張敬軒不時分享生活點滴，網民近日都很關心其工人姐姐每天為他準備了甚麼早餐。

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時常更新社交平台的張敬軒近來分享「遮遮」工人姐姐為他所做的早餐，引來網民追看及討論。

他上月曾撰長文寫道：

我家新來了一位姐姐 #嬋嬋 ，她和藹可親，溫柔有禮 #笑騎騎放毒蛇 她是個很有愛心的女士。她告訴我她很喜歡照顧老人家 #我心諗咁你嚟我度做咩 #iwaslike🤷🏻‍♂️ 她說她以往廿多年都是照顧老人家，我說「哇，您這樣識得照顧長者您真的很善良您一定福有攸歸...」#唔好問我福有攸歸嘅英文點講我唔_知 然後，她笑笑說「嗯，不過他們都過身了🥰...」 於是我低下頭，繼續靜靜地吃我的早餐😶 那天，我吃的是一大碗白粥和兩塊中式藍芝士 #腐乳 我十分意外，原來不單止有白粥，竟然還可以吃上腐乳，我覺得很豐富，很驚喜 ！☺️

個多小時之後，我外出工作。出門口時，我發現整個人輕飄飄的，好像沒有吃過東西一樣 #好像離開了這個世界一樣 感覺十分環保，也很有新鮮感🤗

當晚回到家中，她問我第二天想吃什麼早餐，我懷着興奮的心情告訴她，不用太複雜，來個法式早餐就可以了🤗

我 #其實唔想再寫落去 坐在我的法式早餐前，聞到一浸濃厚的燒烤味 #火燭嗰隻 「嗯🥰那是新鮮出爐的牛角包的味道！」於是我拿起那兩件熱騰騰的牛角包，然後我驚呆 #die 了，想不到姐姐這麼用心，真的用炭燒牛角包，嗯！那是我婆婆的味道 #她已於1970年過身

姐姐當晚再問我第二天想吃什麼早餐，我懷着矛盾的心情告訴她，吃簡單的就得了，她剛剛才來上班，我不想她太操勞 #我個胃都好操勞 我對她說，去附近的超級市場買一些麵包，做一個早餐麵包籃就可以了 #而我沒有對她說我覺得麵包是這個星球上最安全的食物

第二天早上我 #真係唔_想再寫落去 看到了這難忘的一幕 #圖五 我覺得很有啟發性，啟發到我開始思考自己的人生。這實在太好了，我在我自己的身上感受到滿足、包容和接納。這時姐姐面帶笑容地走過來，問我想喝什麼，我禮貌地回答她：「幫我沖一杯我昨天買的 #京都念慈庵積熱清 就可以了」 #我陽火虚火都盛😘

到了晚上， 當她見到我剛想開口的時候，我就直接飄回到房間，平靜地結束我的一天。

從那尊金燦燦 #爛溶溶 的腐乳、那碗杰撻撻 #凍冰冰 的白粥，那脆卜卜#黑掹掹 的牛角包，還有那白雪雪 #乾爭爭 的特選麵包之中我領悟了！我知道這是我的福氣，我知道上帝差遣衪的使者來給我試練 #上帝祢可摸以帶佢 ...

#去第度

願主祝福我，阿們🙇🏻