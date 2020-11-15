【新冠肺炎】確診男保安2名同住家人亦確診　包括一人於太子「潮‧悅」工作

▲ （經濟日報資料圖片）

本港今日新增5宗本地感染個案，包括一名49歲男裝修工人感染源頭不明；餘下4人均與早前確診個案有關連，當中有2人均與第5433確診65歲退休行山男子相關，另2人則為昨日公布確診男保安員的同住家人。

昨日公布確診的58歲佐敦莊士倫敦廣場男保安，其同住2名家人今日亦告確診，包括第5455宗29歲女子(個案編號：5455)，於鑽石山鳳德社區中心工作，最後上班日為11月11日，數名同事將列作密切接觸者。

而另一名同住確診家人為52歲女子(個案編號：5456)，於太子始創中心4樓「潮‧悅」工作，最後上班日為11月12日，亦有數同同事將列作密切接觸者。

第5457宗確診72歲退休男子，居大埔廣福邨廣仁樓，屬第5440宗68歲女患者的丈夫；男病人曾與第5433宗確診的65歲退休男子於11月7日行山，早前因第5433宗患者確診，被列為密切接觸者檢疫隔離，其太太昨日確診。

而第5459宗確診的63歲退休女子，屬第5433宗確診病人的家人，均居於旺角德豐大廈，11月11日發病。換言之，與第5433宗確診個案相關的病人，累計已達3人。

於11月13日公布確診的第5433宗65歲退休男子，於11月9日發病。據衞生防護中心資料，病人於11月7日曾與朋友由旺角地鐵站行到西貢井欄樹。11月8日曾到大角咀浸信會做崇拜，當時有60至70人。病人4名家人及行山友人列作密切接觸者須檢疫隔離。

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記者：陳正怡