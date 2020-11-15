【奇蹟生還】泰國遭狠夫推落懸崖奇蹟生還　孕妻口述被殺細節︰親吻我作死亡告別

▲ 來自大陸的孕妻在泰國被丈夫推落懸崖大難不死，一年多後口述案發經過。

泰國去年6月9日一宗孕婦墮崖案轟動中泰兩國，來自大陸江蘇的33歲丈夫與32歲懷孕3個月的妻子，在烏汶府Pha Taem國家公園睇日出期間，丈夫突然將孕妻推落34米高的懸崖，孕妻大難大死。最近妻子接受訪問，透過聲音紀錄口述被殺經過，令人不寒而慄。

內地《澎湃新聞》上載了3條訪問聲帶，妻子王靈（化名）以溫柔的聲線慢慢口述被殺經過。王靈憶述，丈夫俞東（化名）提出到泰國三處地方遊覽，都是一些陡峭、高低落差較大的森林公園或人煙稀少之地。由於未能找到適合的犯案地點，於是他帶妻返回曼谷。

▲ 丈夫浪漫說要帶妻看日出，原來暗藏殺妻計劃。（微博圖片）

克服畏高看懸崖高度

王靈表明已很疲憊，不想繼續旅程，但丈夫仍堅持飛去烏汶府和清邁。 6月7日，丈夫駕車去烏汶府Pha Taem國家公園的帕登懸崖，王靈指出丈夫開始觀察這個懸崖的地形地貌。

人家都向前看，向天上看，他是往地上看，看這個懸崖的深度，而且還怕自己看不清楚。

神奇的是，丈夫本身​​有畏高症，但當時他竟然克服了畏高，為了看清懸崖的高度和地形，他更趴在地下視察。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

到6月9日，王靈以為會去機場飛往清邁，沒料到丈夫提出再去帕登懸崖看日出，出盡甜言蜜語氹妻，自言活到33歲從未看過日出，他希望與肚裡的孩子一起看日出，象徵一家三口會愈來愈幸福，王靈被這段說話打動，答應再前往帕登懸崖。

「借尿遁」20分鐘視察環境

到達帕登懸崖後，由於正值陰天未能看到日出，其他遊人已散去，但丈夫仍堅持留下，且期間曾「借尿遁」長達20分鐘，疑似再視察案發的樹林，「這個樹林就是最後他推我下去的地方。」

▲ 在警方懷疑並查問之下，孕妻才道出真相。（微博圖片）

準備殺人前，王靈最印象深刻是被丈夫問到，「你這輩子有沒有什麼遺憾的事情？」她自言人生挺圓滿，還覺得擁有幸福家庭，有準備做新手媽媽的喜悅和甜蜜， 「所以我就回答他，我沒什麼遺憾的。」

一個親吻作死亡告別

丈夫其後提出一起去懸崖峭壁邊看3千年的古人類壁畫，王靈已表明之前看過沒有壁畫，但丈夫仍堅持再去查證，王靈在半信半疑下跟隨，途中丈夫一直向下看，王靈更形容他當時的情緒「顯得有一點興奮」。

他們站在懸崖與斷崖的交匯，丈夫突然從後抱著王靈，雙手環在她的孕肚上，並從後親她的右頰，令她感到非常甜蜜，事後回想才知道這是死亡之吻。

丈夫來抱我、親我，後來冷靜地來看就是一個死亡告別，儀式性的死亡告別。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

丈夫在耳邊狠說︰你去死吧

王靈續說，丈夫親吻後，隨即就將手從肚子滑向她的後背，兩側的肩胛骨，然後在她耳朵邊狠狠地說︰「你去死吧。」並將她向左前方45度懸崖的地方推下，在一秒間她大喊三個字「不要啊！」她就墮下了。

之後王靈在懸崖下昏迷約一小時後，發現自己滿身鮮血和骨折，「骨頭都跑出來了」她下意識摸一下屁股發現沒有出血，或許孩子能保得住，奈何滿口都是血，發不出聲音求救，她擔心自己會成為無名無姓的棄屍，當想到可能被森林野獸攻擊，王靈一度痛哭。

他們是先咬我還是先咬我的寶寶。咬我可以，你也不能咬我的寶寶……你知道那種絕望的心情嗎？

丈夫囚終生 BB無奈引產

之後的情節就是丈夫在懸崖邊等40多分鐘，以為人死了，故意報警扮清白，得悉妻大難不死後，還要脅她不能說出真相。最終在警方懷疑下，王靈和盤托出，丈夫被判終生監禁。

可是由於要保的性命，王靈無奈答應將BB引產。經過一年半時間漸漸康復，王靈希望訪過訪問鼓勵在低谷的人站起來。

希望自己的故事能幫助到那些正在經歷挫折的人，希望他們重新站起來。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰林綺玲