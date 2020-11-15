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【星爺愛將】如花曾中風致半身癱瘓現報平安　李健仁感謝劉鑾雄太太+古天樂+李建邦杖義相助

娛樂 17:30 2020/11/15

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星爺周星馳的愛將「如花」李健仁跟大家報平安，並感謝劉鑾雄太太、古天樂及李建邦等。

星爺周星馳的愛將「如花」李健仁早前不幸中風致半身癱瘓，他今天（11月15日）報平安交代近況，並感謝劉鑾雄太太、古天樂及李建邦等，讓他接受免費中醫治療。李健仁表示會繼續努力，希望能盡快參與演出。

李健仁與李建邦合照留念。（李健仁微博圖片）

【星爺愛將】李健仁中風癱瘓開腦後失憶　「如花」發近照感謝各界關心

李健仁於社交平台撰文談及其病情，他寫道：

我最近在努力治療中，為加快康復，除了看中醫之外，還有言語治療及物理治療，這些治療都需要一定的費用，
所以我想在此感謝這半年來出錢出力幫助我的有心人。
首先多謝劉鑾雄太太，在我出事返港後，即派同事聯絡我，另外還有演藝人協會會長古天樂，
劉太及古生兩位大善人出錢出力。
還有我的好朋友Suzuki李建邦，為我的事奔波，而演藝人協會又安排我到快樂港仁接受免費中醫治療，能遇到各位善人，
是我的福份，我會繼續努力，盡快回到幕前跟大家見面！

李健仁憑如花一角火速入屋。（微博圖片）

【星爺愛將】吳孟達重病康復久休復出　為李健仁中風感慨願為戰友籌款

現年59歲的李健仁因為在就讀中學時與周星馳同班而成為朋友，在1989年經周星馳介紹當幕後場記，後任攝影助理、副導演及製片等。

在1992年，李健仁男扮月女妝客串《武狀元蘇乞兒》展開幕前工作，《唐伯虎點秋香》、《國產凌凌漆》、《食神》等表現突出令觀眾留下深刻印象，當因為他在《九品芝麻官》飾演角色叫如花，此成為觀眾對他的暱稱。

「如花」李健仁感謝古天樂幫忙。（李健仁微博圖片）

現年59歲的李健仁已婚，並育有兩女一子。不過，雖然「如花」令他成名，不過身為爸爸的李健仁卻曾在內地真人騷節目表示，因為「如花」一角而對家人感到抱歉，因為擔心這形象影響子女被其他人看不起。

近年他主力在內地發展，可是今日（7月6日）有報道指他在去年於深圳中風。據指事發李健仁身體無異樣，可是與助手去焗桑拿時突然感頭痛，之後暈倒，即送醫院急救，證實是中風。

而且情況一度嚴重，尚幸經搶救後保住生命，可是右邊身癱瘓及失語，隨後返香港繼續接受治療，現正休養，據悉在太太及家人悉心照料下逐步康復。

田啟文其後向傳媒表示，李健仁於去年8、9月時出事，當時仍未有疫情發生，後來在深圳醫院做開腦手術，現時回港在家中休養，但因曾做開腦手術，故說話仍未很清晰，須繼續做物理治療。

田啟文並指多位好友都考慮為李健仁籌款，但未有進展，有傳周星馳會先出錢籌款，田啟文指暫未有此事。而因疫情關係，田啟文也未有機會探望，但會跟其太太保持聯絡。如今，李健仁跟大家分享近況報平安，相信影迷可以不用太擔心。

撰文 : TOPick柴犬出動

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