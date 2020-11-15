譚惠珠︰由「更高級別政務官」任選舉主任　譚耀宗︰泛民總辭挑戰中央

▲ 基本法委員會副主任譚惠珠今（15日）提倡，由「更高級別政務官」出任選舉主任。（資料圖片）

基本法委員會副主任譚惠珠今（15日）稱，由於《基本法》沒有一條法律處理立法會延任的議員資格問題，形成憲政危機，所以人大常委會需作出一個決定，填補法律真空，相信會為本港日後制定相關法律提供基礎。她認為，本港日後需立法規範公職人員行為，例如是否由更高級別的政務官負責選舉主任工作，以及如何處理違反誓言等問題。

譚惠珠出席一個電視節目時表示，全國人大常委會的決定，絕不是不容許立法會有反對聲音，亦不代表立法會議員不能拉布，而是該4名議員去年曾赴美國與參、眾兩院議員會面，尋求外國勢力干預特區事務，故涉嫌違反誓言。

對於15名民主派議員總辭抗議，譚惠珠認為，他們在法律和邏輯上都不需要辭職，應留在立法會。她又相信，被DQ的4名議員會比較困難可再次參選。

至於人大今次做法是否有違程序公義，譚惠珠稱，人大常委會的決定經過所有法定程序，被DQ的四人其言行亦是公開，反指現有10多名香港官員被美國制裁，他們沒有制度申訴，這才是沒有程序公義。

全國人大常委譚耀宗今出席電台節目時，形容泛民總辭的行為是「鬧辭」，令人覺得是挑戰中央，認為與他們日後的參選資格有牴觸，但要由選舉主任按當時情況作決定。未來一年的立法會將沒有反對派，他期望建制派能與政府妥善溝通，做一些有益市民、有益社會的事。

譚耀宗又指，人大常委會並非胡亂做決定或隨便運用權力，只是一些問題特區政府處理不到，只能交由人大常委會處理，他認為政府應盡快就《基本法》第104條，有關宣誓及效忠的條文進行本地立法。

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責任編輯︰尹櫻霖