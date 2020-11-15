教育局推基本法學生校園大使計劃　學生可獲徽章及按表現計分晉級

▲ 學生大使的責任包括參加相關培訓活動及協助學校推動《基本法》教育，如在升旗禮後交流分享等。（資料圖片）

教育局近日向全港中小學校長發出通函，宣布推出「《基本法》學生校園大使培訓計劃」，以「增進學生對《憲法》和《基本法》的認識」。學生大使須參加以「國家憲法日」及「與外交官有約」為題的座談會，以及參觀外交部駐港特派員公署等。教育局指計劃屬自願性質，每校最多提名十人，學生大使可獲頒委任狀及徽章，局方亦會按其表現給予「積點」，表現卓越可獲晉級為「大使領袖」。

教育局前日（13日）發出通函表示，為持續推動《憲法》和《基本法》教育，特推出「《基本法》學生校園大使培訓計劃」，邀請學校提名學生參加。局方解釋，計劃旨在為學生提供多元化的全方位學習及培訓活動，以「增進學生對《憲法》和《基本法》的認識」，包括香港特區的憲制地位、政制特點，以及「一國兩制」和「港人治港」等重要概念；培養學生主動關心國家和香港社會的事務；發展他們的領袖才能及拓寬視野，成為有識見、負責任、具備國家觀念的良好公民。

學生大使的責任包括參加與大使計劃有關的培訓活動；協助學校推動《基本法》教育、協助學校組織及帶領校本《基本法》活動等，如協助教師擬定校本《基本法》常識問答比賽題目、擔任比賽主持、於升旗禮後交流分享等；參加教育局邀請項目，如協助「《基本法》全港校際問答比賽」的義工服務、出席焦點小組會議等。

局方列舉多項培訓活動，包括專題講座如「國家憲法日座談會」、「與法律有約座談會」、「與外交官有約座談會」及「我在北京大學／清華大學的生活」，參觀外交部駐香港特別行政區特派員公署、軍營及終審法院等，以及參與澳門及內地學習團等，活動將視乎疫情及機構接待情況而舉辦。

校方另須委派一名教職員負責統籌大使計劃及校本《憲法》和《基本法》相關的活動，以及帶領學生大使參與計劃活動。

學生大使將獲頒委任狀及徽章；每次完成培訓或活動後，教育局將按大使的出勤和表現，給予積點；統籌教師亦可按學生積極參與校內推廣活動情況通知教育局，以向學生頒發積點；表現卓越的學生，可晉級成為「大使領袖」，並有機會獲邀參加進階的培訓活動及／或學習團。

局方指「學生參加全屬自願性質」，每間學校可提名不多於10名小四至小六、中一至中四年級學生參加，獲提名學生須品行良好，並有意加深認識和推動《憲法》和《基本法》，包括參加各項《基本法》比賽的獲獎同學，申請提名將於12月15日截止。

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記者：馮琪雅