6名內地漁民涉於香港水域非法捕魚　明日於東區法院提堂

▲ 涉事內地拖網漁船，懷疑進行非法拖網捕魚。（漁護署圖片）

漁護署今日（15日）公布，起訴4名涉嫌非法使用拖網捕魚、及2名涉嫌非法捕魚的內地漁民，6人明日（16日）在東區法院提堂。

水警人員分別在昨日（14日）下午1時許，在索罟群島一帶水域發現一艘內地拖網漁船，懷疑正進行非法拖網捕魚；及在11月13日下午，在分流角一帶水域發現另一艘內地船隻，懷疑正進行非法捕魚。截停有關船隻後，水警通知漁護署人員調查，漁護署人員其後在兩艘船上分別檢走一批拖網工具及定置網。

拖網漁船上被捕的4名內地漁民，涉嫌違法使用已被禁止的器具捕魚。至於另一艘漁船上被捕的兩名內地漁民，則涉嫌違法使用未經登記的船隻捕魚，6人均已被落案檢控。

漁護署發言人指出，拖網捕魚是非選擇性的捕魚方法，會破壞海床及損害海洋生態。禁止拖網捕魚活動可即時遏止海洋資源損耗的情況，使海洋生態逐漸恢復至可持續發展的水平，長遠得到更有效的保護。

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責任編輯：吳卓峰