行山客爬上海洋公園纜車塔　10月至今兩度因公眾人士接近纜塔而暫停服務

▲ 網上流傳有行山人士爬上纜車塔。（Facebook專頁「香港主題樂園員工Secrets」圖片）

海洋公園重開後推出「秘行南朗山」等「森度遊」系列活動，惟網上流傳相片顯示有行山人士爬上纜車塔，被網民斥責「咁做只會加重纜車部同事嘅負擔」，籲行山人士「唔好諗住邊度都可以森度遊」。園方回應表示對纜車系統安全極度關注，查證圖中行山人士並非「秘行南朗山」導賞活動參加者，相信是一般公眾行山人士，並透露10月至今，曾兩度因公衆人士過於接近纜塔而令纜車服務受阻。

據Facebook專頁「香港主題樂園員工Secrets」今日（15日）上載圖片顯示，多名行山人士在公園纜車附近出沒，其中一名行山人士更爬上纜車塔，僅用單手捉住纜車搭及單腳踏住塔台，當時其上方經過的纜車亦有遊人乘搭。上載相片的網民說「唔好諗住邊度都可以森度遊」，並引述同事稱，如果有人爬上纜車塔，纜車部同事須暫停纜車服務運作及檢查安全後，才能重新載客，會加重職員負擔。

該專頁其後留言引述消息人士稱，該相片攝於上周五（13日），但翻查海洋公園官網顯示的日程表，當日並無園方舉辦的「秘行南朗山」活動。

▲ 網上流傳有行山人士爬上纜車塔。（Facebook專頁「香港主題樂園員工Secrets」圖片）

海洋公園發言人表示，查證圖中行山人士並非公園舉辦之「秘行南朗山」導賞活動的參加者，相信是一般的公眾行山人士。

發言人指，雖然海洋公園登山纜車的部分救援徑及纜塔，途經園區以外之山俓， 但為確保行山人士及纜車乘客安全 ，園方已於纜車救援徑入口處、通往纜塔之小徑，以及所有纜塔上安裝告示牌，標明安全警告，提醒公眾人士須承擔個人風險及顧及他人安全，切勿干擾纜車系統設備，並要遠離纜車系統塔台、地基、電器設施及管道。

發言人續指，園方已於個別纜塔加裝圍網以防公眾人士攀爬，並增加閉路電視覆蓋範圍及加強人手監察，如有公眾人士進入或太接近纜車設施包括纜塔範圍，會作出勸止或於纜車廣播系統提示廣播；必要時，公園會暫停纜車服務以確保乘客安全。10月至今，公園纜車已兩度因有公衆人士過於接近園外範圍纜塔而服務受阻。

園方表示對纜車系統安全極度關注，並再次呼籲行山人士要遵守安全告示，切勿走近或攀爬纜塔，以保障自己及避免危及他人安全。

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責任編輯：馮琪雅