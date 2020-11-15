房協長幼共融遊樂場設計比賽有結果　近80組參賽者參加

▲ 房協油麻地駿發花園的圓形廣場，成為參賽者的改建藍本。（曾耀輝攝）

房屋協會跟理工大學賽馬會社會創新設計院（JCDISI）合辦的「跨代共融遊樂空間設計比賽–駿發花園」公共空間設計比賽圓滿結束，頒獎典禮於昨日（14日）舉行，共有18隊專業組隊伍及59隊大學生組隊伍參加。

比賽以「跨學科投入」為主要評審準則，參賽隊伍以房協的駿發花園為實驗案例，重新設計其露天公共空間，以倡導跨代共融遊樂空間為目標，提供創新與實用兼備的設計方案。

▲ 專業組金獎作品「感想感樂」同時奪得專業組「遊」得我投大獎。（房協圖片）

專業組由張天藍、羅婥穎、麥卓欣、吳兆昌、曾雪明及余嘉朗組成的隊伍奪金，其得獎方案名為「感想感樂」，將「感官體驗」、「發揮想像」、「連繫自然」及「跨代共融」四大元素融會貫通。

公園分動態及靜態區，動態區設有富色彩的發電路面板及虛擬實境遊戲設施，亦加入健體設備，促進長幼互動及跨代同樂。靜態區設有社區苗圃及水境園林，整體設計亦照顧了輪椅人士的需要，讓他們利用無障礙大道享用設施及與他人交流。此設計方案同時奪得專業組的「遊」得我投大獎。

▲ 大學生組金獎作品「環繫」的創作意念來自油麻地社區獨有的歷史文化。（房協圖片）

由城市大學、香港大學及中文大學學生陳煥杰、謝嘉晉、鄭志林、鄭穎詩、温灝然及楊瀚濂組成的隊伍，憑設計方案「環繫」奪得大學生組別的金獎。其設計利用油麻地獨有的歷史文化，例如避風塘、玉器市場、果欄等，透過歷史、藝術、景觀、娛樂和健身5種元素營造出充滿地區特色的跨代共融遊樂空間。「環繫」的設計採用斜坡取代階梯，並加入藝術牆和配合電子資訊科技協助公園管理，增加吸引力。

房協行政總裁陳欽勉表示，跨代共融的概念一直在房協的不同房屋項目中實踐，亦是構建可持續社區的重要元素。他期望透過是次比賽，引起大眾對跨代共融遊樂空間的關注，得獎作品的創新思維可為社會及業界帶來啟發，推動創建更多跨代共融遊樂空間，為長者居家安老創造更理想的社區環境。

評審團按「學術研究價值和對社會的影響」、「主題及空間設計技巧」、「社區參與度」、「相關工作坊的知識運用」、「實用性」及「財務預算」6項標準挑選出優勝作品。

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責任編輯：吳卓峰