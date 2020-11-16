地盤經理派2.5萬個口罩獲頒卓越義工　獲長者寫信致謝深感施比受更有福

▲ 歐錦泉（左二）早前得知社區中長者急需口罩，碰巧公司覓得足夠口罩，便轉贈予安老院、社區中心，甚至在街上派。（受訪者提供）

新冠肺炎肆虐大半年，戴口罩已成為常態，但疫情初期全城瘋搶口罩的情況記憶猶新。早在農曆新年前，地盤行政經理歐錦泉託朋友購得1萬個口罩，原打算分派予地盤工友用，但知道社區中的長者急需口罩，碰巧公司覓得足夠口罩，便轉贈予安老院、社區中心，甚至在街上派，最終合共送出2.5萬個口罩，逾10萬元全部由他一家出錢。

歐錦泉坦言施比受更有福，又因此收過安老院長者親手寫信致謝，感動無比。他昨（15日）獲建造業議會嘉許為「卓越建造業義工」，仍謙稱自己只是穿針引綫。

年初新冠肺炎疫情仍在蘊釀時，金門建築有限公司地盤行政經理歐錦泉已有聽聞，亦託朋友購買1萬個口罩。到2月中，他收到金門表示已覓得20萬個口罩予員工，同時託朋友買的口罩已到貨需付費，他要想辦法處理。

歐錦泉表示，當時聽到返教會的子女說，不少公公婆婆都無口罩用，也見到街上年長的清潔工人要重用口罩，想到自己買的1萬個口罩暫無需要使用，與家人商量後決定將口罩捐出。擁有22年義工經驗的他，立刻聯絡認識的安老院，將口罩送到有需要長者處。

▲ 建造業議會「卓越建造業義工」金獎得主歐錦泉。（程志遠攝）

一家斥逾10萬 謙稱僅穿針引綫

他憶述，當時因防疫而不能走進院舍，看見婆婆隔住玻璃，懷着感激的眼神，真切感受到「施比受更有福」。更深刻的是，有一位長者叫他不要走，待了10分鐘後，竟收到長者親筆寫信道謝，親手交到手上，「睇到眼濕濕」，發覺自己做的事對他們意義那麼重大。

歐錦泉笑言派口罩「愈派愈高興」，2月時與家人合力出錢，再分批購入口罩，派到社區中心，又與舊同學組織在街頭派口罩。多次行動合共派出2.5萬個口罩，以每個5元成本計，歐家總共出了逾10萬元，惟他毫不介意，「咁嘅環境我有花紅，啲錢使得啱。」

歐錦泉昨獲建造業議會頒發「卓越建造業義工」金獎，但他對自己的行動謙稱「只是穿針引綫，派口罩需要天時、地利、人和才可做到。」

渠務署設計拼圖 訓練認知障礙者

在頒獎禮中，渠務署「愛‧與耆義同行」項目獲非凡建造業義工項目的金獎，代表領獎的渠務署行政助理徐泳雯表示，他們設計了印有舊照片的「波子盤」和拼圖，訓練認知障礙長者的手眼協調和記憶力。團隊以小組形式，由去年3年起每月探訪同一長者，見到長者由不會說話，漸漸可以一同玩耍，認得義工隊，他們和長者家人都感欣慰。

▲ 建造業議會昨日（15日）頒發卓越建造業義工獎，圖中左二起至右分別為金奬得主徐泳雯、歐錦泉及劉昀東。（程志遠攝）

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記者：徐紹軒