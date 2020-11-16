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工程監督教健身助夜青建立興趣　助劏房戶轉化建築廢物成家具

社會 06:00 2020/11/16

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熱門 余香凝 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

劉昀東昨日（15日）獲建造業議會頒發「卓越建造業義工」銅獎。（程志遠攝）

雖說做運動能強身健體，卻不是人人有毅力。路政署助理工程監督劉昀東擁有健身教練資格，6年來義務教導了300名青少年在街頭健身，改善體格，更成功幫一些夜青建立運動興趣。另一邊廂他又開班教導劏房家庭木工技巧，自製合適的家具，同獲表揚為卓越義工。

劉昀東自2013年起接觸街頭健身，即利用公園等免費設施達到健身效果，並由2014至15年起與香港青少年服務處合作，每個周末教導青少年街頭健身，到現在已教過約300名青少年，包括一些癡肥、有病痛的青少年和夜青。

他表示，街頭健身愈來愈盛行，卻也資訊混亂，他希望有系統地教年輕人，避免運動時受傷，另一方面令他們知道「達到健康的門檻其實好低」。他記得一名20歲的學生，本身患有扁平足、脊柱側彎和癡肥，走一段路已會痛，更不願運動；上了健身班2至3個月後他竟瘦了5公斤，痛症也有所改善，當看見成效，學生也變得願意做運動。他續說，學生中也有人原本是夜青，學習健身後能做到比引體上升更強的「暴力上槓」，身形也較同伴突出有型，漸漸也一改夜青習慣，每朝6時做運動後才上學。

劉昀東自2015年起義務開辦工作坊，將建築垃圾、木卡板循環再用，製成家具。（受訪者提供）

教劏房家庭自製家具

另一邊廂，劉昀東亦有製作木工，自2015年起義務開辦工作坊，將建築垃圾、木卡板循環再用，製成家具。當中包括教導劏房家庭自製合適的多用途家具，例如茶几、地櫃，也教過少數族裔青少年製作電子計分籃球機。他在昨日頒獎禮上，獲建造業議會頒發卓越建造業義工銅獎。

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記者：徐紹軒

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