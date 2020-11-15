網傳冠忠巴士發通告推停薪留職　董事總經理：因「保就業」計劃完結重新確認員工去向

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新冠肺炎疫情爆發大半年，跨境旅遊巴行業同樣停擺長時間。網上流傳一張冠忠巴士集團旗下Trade Travel (Hong Kong) Limited的通告，讓員工選擇12月1日起停薪留職，或者提出遣散要求。

冠忠巴士董事總經理陳宗彝回覆TOPick查詢時證實，公司在今年2月時已發出有關通告，而因應「保就業」計劃在11月完結，公司再無任何補貼向過千名司機支薪，故再約見司機解釋情況，確認他們的留職意願。公司截至上周五已約見數百名司機，暫有23人表示要求遣散。

陳宗彝強調，本港自2月8日起封關，旅遊巴業界已經陷入零收入狀態，撇除工資成本，公司仍要承擔6成支出，包括租金等，公司管理層由當時起已經停薪留職，與司機一同進退，當時亦有向司機發出有關通告，給予選擇。

他解釋，由於跨境司機需要應考兩地牌，當中要有維修知識等，新人入行至少要一年半載才能獲車牌，一旦人才流失，即使開關，旅遊車公司半年內也難以提供服務，故提出停薪留職保留司機。他續說，公司特別分批約見跨境司機解釋安排：由於內地車牌對於年齡要求較為嚴謹，60歲以上難以續牌，故50歲以上司機離職後未必可再入行；司機離職後只能以市價重新聘用，底薪或低於現時3000元。

▲ 網上流傳一張冠忠巴士集團旗下Trade Travel (Hong Kong) Limited的通告，讓員工選擇12月1日起停薪留職，或者提出遣散要求。（網上圖片）

他又指，公司一直有為跨境司機物色不同的短期工作機會，包括幫助司機利用轎車提供接送服務、提供保安、機場等短期工，讓司機在停薪留職期間保持有收入；遣散要求是讓希望退出行業，或手上現金已捱不住，希望取得遣散金應急的員工有選擇，而他們的遣散金會按疫情前的工資水平計算。

陳宗彝批評，政府在收緊入境措施後，一直未有支援旅遊巴行業，另一方面卻不停打開缺口，讓本地感染一直不能清零。他要求政府推行全民強制檢測，以盡快將本地感染清零，以令本港和廣東通關；另外政府應該壓低檢測費用，否則對於旅客和經常需要檢測的司機來說都有很大負擔，最終只會打擊旅客數字。

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記者：徐紹軒