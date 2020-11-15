油麻地唐樓低層單位起火　現場消息指7人死亡包括一名10歲小童

▲ 油麻地一幢唐樓發生火警，現場消息指8人死亡。

油麻地一幢唐樓發生火警，事發於今日(15日)晚上8時許，廣東道及西貢街交界一幢唐樓的低層單位起火，約兩小時後至晚上10時許救熄。現場消息指，截至晚上11時，7人証實不治，死者為4男3女，包括一名10歲小童，火警已造成最少10多人受傷。

行政長官林鄭月娥深夜發聲明，對油麻地發生火警導致多人傷亡表示極度哀痛，已指示相關部門全力救治傷者，並做好善後工作，包括調查起火及造成嚴重傷亡的原因。

據稱，上址廣東道560號一樓，大部份尼泊爾人聚腳地。街坊稱形容上址為"尼泊爾俱樂部"，很多人出入，有時飲吓啤酒、傾吓偈。起火期間曾有男住戶爬出窗外暫避，多名住戶疏散到地面安全位置。

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消防員及警方接報到場後拉起封鎖線，並派出一隊帽煙隊，並動用一條喉灌救。

油尖旺民政事務處已設立兩個跨部門援助站為市民提供協助及供市民查詢。援助站的地點如下：

地點 查詢熱線 伊利沙伯醫院EFGH大堂對開空地 2770 5322 廣華醫院中座大堂 2384 8151

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記者：馮琪雅