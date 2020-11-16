【新冠肺炎】四間社區檢測中心運作首天　合共逾2,380市民完成檢測

▲ 沙田社區檢測中心首日運作情況。 陳靜儀攝

政府在港島、九龍、新界東及新界西設立的四間社區檢測中心在11月15日投入服務，全日合共為超過2,380名市民提供價格較相宜的自費新冠肺炎狀病毒檢測服務，作一般社區或私人用途。



四間社區檢測中心分別位於東區鰂魚涌社區會堂、梁顯利油麻地社區中心、沙田瀝源社區會堂及元朗市東社區會堂。有關服務收費上限為240元。

社區檢測中心提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及新冠肺炎狀病毒檢測服務。服務對象為所有持有效香港身份證、香港出生證明書或其他有效身分證明文件（包括香港居民和非香港居民）並且沒有病徵的人士，六歲以下兒童和不適合進行檢測的人士除外。

檢測中心的開放時間為每天上午8時至下午1時30分及下午2時30分至晚上8時。為減少在檢測中心的等候時間，政府鼓勵市民善用24小時預約系統www.communitytest.gov.hk，只需提供簡單的個人資料包括姓名、香港身份證或香港出生證明書號碼及聯絡電話，即可揀選檢測地點和時段。



市民如有查詢，可致電各社區檢測中心熱線電話：

東區鰂魚涌社區會堂（Prenetics） 3008 8325

梁顯利油麻地社區中心（金域檢驗（香港）有限公司） 9869 3603

沙田瀝源社區會堂（香港分子病理檢驗中心有限公司） 2986 1272 / 2986 1270

元朗市東社區會堂（華大基因） 2818 9690

發言人提醒市民，除非已另獲內地／廣東省或澳門豁免，否則即使在本港接受新冠肺炎病毒檢測而結果呈陰性的人士，在進入內地／廣東省或澳門時，仍須接受兩地當時適用的檢疫安排（例如14天強制檢疫）。

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責任編輯 李志強