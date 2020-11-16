【奪命大火】油麻地唐樓大火 至少7死7危殆 消防調查

油麻地廣東道唐樓昨晚發生火警，至少7死7危殆，大批死傷者家屬凌晨陸續趕至伊利沙伯醫院了解，部分人擁抱痛哭。消防處成立專責小組調查事故起因。

警方及消防凌晨交代詳情。警方油麻地指揮官署理警司林以恒表示，火警造成4男3女死亡（9歲至40歲），另有5男5女受傷（13歲至46歲），其中7人危殆、1人嚴重。案發單位為一間食肆，當時正進行慶祝活動，其間有物件起火，而所有死傷者是少數族裔，屬親友關係，案件交由西九龍總區重案組接手。

消防處九龍南助理區長張廣源表示，火警現場位於唐樓一樓，並非劏房，屬一個開放式單位，面積約5米乘15米，有餐檯佈置，事發時火勢猛烈，加上未能於大門逃生，有人躲在廚房內等候救援。單位只有一個出入口，部分被困人士要由單位洗手間的窗戶，跳落地面。

消防出動68人，包括1條喉及2隊煙帽隊，到場後約8分鐘後大致將火救熄，並分別在單位內、大廈外牆及大廈後巷救出被困人士，被困人士主要為少數族裔，肇事唐樓亦沒有消防系統，現場嚴重焚毀。

現場消息指，事發唐樓居民多南亞人。起火單位據報為1樓一間尼泊爾餐廳，當時正舉行生日派對。有傷者表示，餐廳門前有燃燒的蠟燭放於地上，有可能是燒着旁邊的隔音板，引發大火。

行政長官林鄭月娥發聲明，對油麻地發生火警導致多人傷亡表示極度哀痛，已指示相關部門全力救治傷者，並做好善後工作，包括調查起火及造成嚴重傷亡的原因。

民政事務署已於附近社區中心，為受影響居民提供地方暫住。

責任編輯：柯志宏