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【諸朋好友】黃日華太太離世獲苗僑偉捱過低潮　衷心感謝三哥：錢買不到兄弟情【有片】

娛樂 10:44 2020/11/16

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苗僑偉和黃日華大談二人的兄弟情。

由崔建邦和張秀文主持的TVB節目《諸朋好友》，昨晚（11月15日）播出的最新一集邀得黃日華和苗僑偉任嘉賓，二人大談「識於微時的兄弟情」。二人回憶昔日年青時在電視台的奮鬥日子外，黃日華講到太太梁潔華離世，獲得好兄弟苗僑偉相伴最難過時期表示衷心感謝。

【重新振作】太太梁潔華逝世半年黃日華曾想自殺　感激好友苗僑偉陪伴走出陰霾

崔建邦和張秀文邀靖了苗僑偉和黃日華為TVB節目《諸朋好友》擔任嘉賓。（影片截圖）

黃日華感激苗僑偉扶持

黃日華和苗僑偉都是1980年TVB第9期藝員訓練班同學，二人也是當年TVB力捧小生「五虎將」成員，二人相識多年，一同經歷不少難忘日子。

二人在《諸朋好友》回顧初相識及出道時的點滴，比如當年「五虎將」在綜藝節目表演雜技，他們取笑湯鎮業最「騰雞」。另外，苗僑偉在一次綵排時，不小心整個人壓在劉德華身上，導致劉德華把舌頭咬傷。黃日華回憶稱，梁朝偉一次後空翻從桌上跳落時，失平衡撞往桌子，令一隻門牙崩了一半。

他們一起努力拼搏捱出頭的日子，彼此見證大家的成長。

當黃日華談到苗僑偉做過令他最感動的事時，華哥說：「就是太太剛剛離開了，在我最失落、無助之時，三哥收到這消息時，便第一時間致電給我。之後的一個多月，很多次早上打給我問我起床未，叫我一起去吃早餐或飲茶，他在那段時間陪着我、開解我。」

黃日華的太太梁潔華於今年6月設靈。（東星圖片）

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兄弟情盡在不言中

華哥續指：「太太設靈及出殯那兩天，他很有心，一早到場打點一切，他是義無反顧地幫助你，助我太太找靈位，所以真的要在此衷心多謝他。」

千言萬語遠遠不及實際行動，黃日華感慨稱：「說話無需要說太多，做兄弟的支持你、扶持你、開解你，任何金錢也買不到的。」

苗僑偉拍拍黃日華的膊頭，向他承諾：「放心，任何時候也在身邊。」

苗僑偉和黃日華成為好兄弟多年。（影片截圖）

撰文 : TOPick柴犬出動

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