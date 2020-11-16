【消委會】18款洗衣機不能同時慳電慳水　消委會推介6款表現較好產品【附名單】

▲ 消委會推介6款表現較好的洗衣機產品。

洗衣機是家居必備電器之一，消委會測試18款洗衣機，發現葉輪式洗衣機樣本的洗衣潔淨程度差異最大，亦難以同時做到「慳電」又「慳水」。其中葉輪式洗衣機樣本平均較慳電，最平一年電費僅需20元，但耗水量卻最大。前置式及歐洲頂揭式樣本則相對「慳水」，平均較葉輪式樣本「慳水」至少一半。消委會指，不同類型洗衣機在「耗電」﹑「耗水」﹑洗衣潔淨程度等，各有不同的長處或缺點，消費者宜細心比較及選擇。

消委會測試的18款洗衣機，包括前置式（俗稱「大眼雞」）、頂揭葉輪式（俗稱「日本式」）（下稱葉輪式），以及歐洲頂揭式3類型號，價錢介乎2,588元至8,230元不等，聲稱最高洗衣量為7至8公斤。

消委會推介6款表現較好的洗衣機：

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種類 品牌及型號 價錢（元） 原產地 前置式 日立 Hitachi BD - 80YCV 5,970 泰國 金章牌Zanussi ZWF8045D2WA 5,298 中國 西門子Siemens WU12P260HK 6,890 中國 葉輪式 三星 Samsung WA70M4400SS/SH 3,390（基本安裝費80） 中國 Panasonic NA - F70G7P 3,480（基本安裝費180） 土耳其 歐洲頂揭式 西門子Siemens WP12TB27HK 6,190 斯洛伐克 資料來源：消委會

測試中所有樣本的能源標籤均標示為1級，由於葉輪式樣本沒有加熱設計，加上脫水轉速通常較洗衣程序亦往往需時較短，故一般而言比前置式及歐洲頂揭式樣本慳電，按測試推算平均慳電約8成。

消委會按樣本在「棉質衣物」環節量得的耗電量計算，假設每度電1.2元，每年開機洗衣260次，樣本間的每年所需電費差距可高達13倍，當中以葉輪式樣本的耗電量最少，每年電費由20元至47元；前置式樣本每年所需電費相差最大，由134元至281元；而歐洲頂揭式樣本則由135元至209元不等。

▲ 3類洗衣機的優點與缺點。（圖片由消委會提供）

消委會稱，測試顯示洗衣機難以同時省電又省水。在「棉質衣物」及「人造纖維衣物」兩個洗衣環節中，雖然葉輪式樣本的耗電量最少，卻最耗水，清洗每公斤衣物平均需約23.9及37.7升水，而另外兩類型號則分別比葉輪式樣本平均慳水約5成及5成半。

消費者選擇洗衣機，洗衣潔淨程度亦是關注點。消委會指，葉輪式樣本的表現差異最大，於「棉質衣物」及「人造纖維衣物」中的潔淨比率可分別相差約14%及16%，當中「日立 Hitachi BW-V80BSP」及「惠而浦Whirlpool VEMC758102」洗衣機樣本的表現最差，僅評獲3.5分。

相反，歐洲頂揭式樣本於「棉質衣物」及「人造纖維衣物」中的潔淨比率差異最小，分別只有約3%及1%；而全部3款歐洲頂揭式樣本及6款前置式樣本的潔淨表現較為理想，同得較高的4.5分。

消委會續稱，葉輪式洗衣機洗衣時間較快，只需1小時內便能完成，前置式及歐洲置頂式普遍需時較長；又認為，測試清楚顯示洗衣機難以兼顧省電和省水，建議市民可選用「節能」洗衣程序，並盡量儲滿一機衣物才使用洗衣機。

▲ 18款測試的洗衣機。（圖片由消委會提供）

消委會過去3年共接獲623宗有關洗衣機或乾衣機的投訴；今年首10個月亦收到188宗相關投訴，較去年同期增加約16%。消委會提醒，消費者於使用洗衣機時，可留意以下事項：

不要將洗衣機放置於潮濕的地方；若家中沒有小孩，洗衣後宜把門蓋打開，以免濕氣積聚；

應獨立提供一個供電插座給洗衣機；

盡量儲滿一機衣物才開啟洗衣機，惟洗衣量不可超過說明書所列上限；

過量使用洗衣劑未必能提升潔淨效果，還可能產生過量泡沫影響洗衣機的運作；

部分洗衣機型號設有「節能」洗衣程序，使用該程序洗衣通常比較慳水慳電；

妥善保養洗衣機，定期清理洗衣劑盛載格、排水泵過濾器、棉絮過濾器和機門塑膠封邊等，以及清理積聚的塵埃雜物；

若發現洗衣機入水時間較正常長，應檢查入水膠喉及過濾器有否堵塞；

家長應注意洗衣機上的兒童安全鎖功能僅為輔助性質，要時刻留神照顧兒童，切勿獨留兒童在洗衣機旁玩耍。

即看今期消委會報告︰https://bit.ly/2xZn3pI

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記者：陳曉瑩