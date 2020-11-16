【頓悟人生】陳鍵鋒患遺傳病腦部有缺憾　傳有意息影傳教分享抗病經歷

▲ 陳鍵鋒因遺傳病致腦部有致命缺憾。

現年42歲的陳鍵鋒（Sammul）近年主力在內地發展，惟去年發現腦部天生缺少了一條主要血管，陳鍵鋒返港就醫，確實屬遺傳病的一種，沒辦法根治。因此陳鍵鋒的人生觀亦有所改變，日前有報導指正攻讀神學的陳鍵鋒，有意完成學業後息影任傳教士，分享抗病經歷助人。

陳鍵鋒早前曾在教會分享會上，提到40歲生日時，做身體檢查發現腦部天生缺少了一條主要血管，並證實是遺傳病一種後，帶來重大打擊，更在人生失方向。

後來陳鍵鋒曾接受TOPick訪問，解釋此病特徵：「就是令血管在特別的位置漸漸萎縮然後消失，這是關乎基因的事，而每人病發的情況也不同。」

【正能量】陳鍵鋒腦部缺少一條主要血管 樂觀與病魔共存積極豐富人生【有片】

▲ 陳鍵鋒早前被確診患有遺傳病。（經濟日報圖片）

曾想過立定遺囑

當時得悉結果後，他心慌意亂：「會擔心萬一弄穿了（血管）或血管爆破。有很多憂慮衍生出來，比如會擔心若然半身不遂怎辦？誰來照顧我及家人？」

陳鍵鋒更曾考慮立遺囑，做定最壞打算，幸而他經家人鼓勵重新振作，重新審視人生，陳鍵鋒決定修讀遙詎神學學士課程，心靈有了寄託後，人生觀亦改變。

近日有指陳鍵鋒有意完成神學學士，再進修碩士課程，之後有意息影去傳教，分享個人經歷幫助他人！

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曾受力捧成TVB奧運六星

早前陳鍵鋒曾跟王賢誌、韓君婷及劉曉彤見面，後來王賢誌向傳媒透露，陳鍵鋒身體沒有大礙，近日忙於學校功課，專心完成學士課程，至於是否退出娛樂圈，或言之尚早。

▲ 近日陳鍵鋒跟好友王賢誌、韓君婷、劉曉彤聚會。（取自微博）

40歲陳鍵鋒做急救課程講師 離巢TVB努力增值考獲護理潛水多項證書

陳鍵鋒於1999年入行，曾為力捧小生的Sammul與林峯、吳卓羲、黃宗澤、馬國明及黎諾㦤於2004年齊齊被選為TVB奧運六星之一。

2010年離開大台後，他開始北上發展，2011年憑古裝劇《美人心計》而被內地觀眾認識，更被譽為「史上最帥皇帝」，近年內地發展不俗。