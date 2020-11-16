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【余香凝結婚】廖子妤讚古天樂打扮有型　為好姊妹Jennifer出嫁喜悅：讓我很是羨慕

娛樂 10:02 2020/11/16

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現年27歲的余香凝（Jennifer）在前日（11月14日）出嫁，與40歲的圈外人陸正渡（Tim）於半島酒店舉行婚禮，屬同一公司並私底下是閨密的廖子妤，順理成章在當日任姊妹。

多位影視界好友如吳肇軒、胡子彤、陳詠燊、彭秀慧，以及她們所屬公司的老闆古天樂亦有到場。

廖子妤在人個人社交平台上載當日在飲宴與老闆古天樂》胡子彤、吳肇軒等的合照，並寫：

不是想擦鞋
只是想告白老闆
你這樣的打扮好帥🥰
#有沒有人看過乾柴烈火

廖子妤與好姊妹余香凝合照。（取自廖子妤facebook）

余香凝與廖子妤首次合作的電影《骨妹》。

另外，她與余香凝手拖手一同擺回她們曾合作電影《骨妹》時所拍的同一動作的合照，並寫

一直很抗拒人用‘’姐妹‘’、‘’閨蜜‘’
來形容我們的關係
總覺得這些形容詞很娘，不適合這麼Man的我。
今天居然真的做了你的「姐妹」
從一大早看到你穿著紅色睡衣在梳妝開始，已經鼻子酸酸的。
然後就是從早哭到晚
眼淚澎湃得像是我在嫁女兒
年紀比我小的你，總是非常照顧我的感受
體諒和包容著我許多不安的小情緒
怎麼會有人的志願是組織家庭呢？
你告訴過我，你渴望能有一個屬於妳自己的家，有丈夫有孩子，能讓你毫無保留地奉獻和去愛。
對我來說是非常不可思議的事，上一個我見到這樣的人應該就是我媽。
啊對，我媽和你一樣是巨蟹座。
能夠在人海茫茫中找到能傾盡所有去愛的人，真的是非常非常幸運的事。
讓我很是羨慕呢！
祝福你和Tim都平安喜樂
相知相守 白頭皆老

撰文 : TOPick柴犬出動

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