【消委會】消委會揭35款乾意粉全藏異物 4成含可致癌除害劑草甘膦
意粉是廣受歡迎的主食之一，消委會測試35款乾意粉樣本中，有6成半（23款）檢出少量除害劑，包括2款聲稱為「有機」的樣本， 其中14款檢出草甘膦，包括2款供嬰幼兒食用的樣本，全部低於香港《食物內除害劑殘餘規例》或歐盟的相關限量。
消委會指，在正常情況下食用，不會對身體構成影響。雖然聯合國糧食及農業組織認為， 通過膳食攝入草甘膦並不會為消費者構成致癌風險，但草甘膦已被國際癌症研究機構歸類為「可能令人類患癌」（第2A組）的除害劑。
14款檢出除害劑草甘膦的樣本，按圖即看：
更多有關14款樣本的資料如下：
|意粉牌子及產品名稱
|大約售價
|除草甘膦外，另含其他除害劑
|1.日清製粉 Mama Vegetable Macaroni Quick （美國產）
|$15.9
|/
|2.Jamie Oliver Fusilli （意大利產）
|$27.8
|/
|3.Hakubaku Salt-Free BB Spaghett（日本產）
|$31.9
|/
|4.Nisshin Mama Spaghetti 1.8mm （土耳其產）
|$17.9
|/
|5.戴維娜三色意大利粉（意大利產）
|$14.4
|
增效醚
甲基嘧啶磷
|6.金鼎嘜通心粉（中國產）
|$7
|/
|7.Wakodo Rakuraku Makaron （日本產）
|$31.5
|/
|8.Dimattina Macaroni Gobbettini （土耳其產）
|$16.5
|/
|9.家樂牌快熟通心粉（香港產）
|$16.5
|/
|10.超力快熟通心粉鮮雞味（通心粉意大利產，味包中國產）
|$5.5
|增效醚
|11.日本製粉Oh'my Pasta Shorter Boiling Macaroni Colourful
|$15.9
|霜霉威
|12.Tosca 比利時通心粉 （比利時產）
|$8
|
氯氰菊酯
增效醚
甲基嘧啶磷
二氯吡啶酸
|13.Papa Alfredo Chifferi n.41 Durum Wheat Semolina Pasta（意大利產）
|$15.9
|增效醚
|14.卡夫Macaroni & Cheese Dinner - OriginalFlavor（美國產）
|$10
|二氯吡啶酸
此外，12款測試樣本檢出多於一種除害劑殘餘。消委會指，儘管混合使用除害劑會否產生「雞尾酒效應」的加乘效果，以及其對身體的影響，仍有待研究核實，為保障消費者的食物安全和對生態的影響，消委會建議業界的原材料供應商採取物理防治措施管理蟲害及病害，最後一步才考慮使用除害劑等化學防治。
消委會表示，23款樣本檢出霉菌毒素脫氧雪腐鐮刀菌烯醇（嘔吐毒素），若小童攝入大量嘔吐毒素，可能會於30分鐘內會出現噁心、 嘔吐、腹瀉、腹痛及發燒等徵狀，與其他致病菌和病毒引致的食物中毒徵狀相若。詳情即睇，【下一頁】
即看今期消委會報告︰https://bit.ly/2xZn3pI
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記者：郭家穎