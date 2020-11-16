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【消委會】消委會揭35款乾意粉全藏異物　4成含可致癌除害劑草甘膦

社會 10:07 2020/11/16

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在35款意外樣本中，有23款檢出少量除害劑。

意粉是廣受歡迎的主食之一，消委會測試35款乾意粉樣本中，有6成半（23款）檢出少量除害劑，包括2款聲稱為「有機」的樣本， 其中14款檢出草甘膦，包括2款供嬰幼兒食用的樣本，全部低於香港《食物內除害劑殘餘規例》或歐盟的相關限量。

消委會指，在正常情況下食用，不會對身體構成影響。雖然聯合國糧食及農業組織認為， 通過膳食攝入草甘膦並不會為消費者構成致癌風險，但草甘膦已被國際癌症研究機構歸類為「可能令人類患癌」（第2A組）的除害劑。

14款檢出除害劑草甘膦的樣本，按圖即看：

    點擊圖片放大
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更多有關14款樣本的資料如下：

意粉牌子及產品名稱 大約售價 除草甘膦外，另含其他除害劑
1.日清製粉 Mama Vegetable Macaroni Quick （美國產） $15.9 /
2.Jamie Oliver Fusilli （意大利產） $27.8 /
3.Hakubaku Salt-Free BB Spaghett（日本產） $31.9 /
4.Nisshin Mama Spaghetti 1.8mm （土耳其產） $17.9 /
5.戴維娜三色意大利粉（意大利產） $14.4

增效醚 

甲基嘧啶磷
6.金鼎嘜通心粉（中國產） $7 /
7.Wakodo Rakuraku Makaron （日本產） $31.5 /
8.Dimattina Macaroni Gobbettini （土耳其產） $16.5 /
9.家樂牌快熟通心粉（香港產） $16.5 /
10.超力快熟通心粉鮮雞味（通心粉意大利產，味包中國產） $5.5 增效醚
11.日本製粉Oh'my Pasta Shorter Boiling Macaroni Colourful $15.9 霜霉威
12.Tosca 比利時通心粉 （比利時產） $8

氯氰菊酯 

增效醚 

甲基嘧啶磷 

二氯吡啶酸 
13.Papa Alfredo Chifferi n.41 Durum Wheat Semolina Pasta（意大利產） $15.9 增效醚
14.卡夫Macaroni & Cheese Dinner - OriginalFlavor（美國產） $10 二氯吡啶酸

此外，12款測試樣本檢出多於一種除害劑殘餘。消委會指，儘管混合使用除害劑會否產生「雞尾酒效應」的加乘效果，以及其對身體的影響，仍有待研究核實，為保障消費者的食物安全和對生態的影響，消委會建議業界的原材料供應商採取物理防治措施管理蟲害及病害，最後一步才考慮使用除害劑等化學防治。

消委會表示，23款樣本檢出霉菌毒素脫氧雪腐鐮刀菌烯醇（嘔吐毒素），若小童攝入大量嘔吐毒素，可能會於30分鐘內會出現噁心、 嘔吐、腹瀉、腹痛及發燒等徵狀，與其他致病菌和病毒引致的食物中毒徵狀相若。詳情即睇，【下一頁】

即看今期消委會報告︰https://bit.ly/2xZn3pI

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記者：郭家穎

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