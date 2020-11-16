【酒店優惠 】香港四季酒店聖誕新年親子Staycation　2,960元起住山景房搭兒童帳蓬享奇幻之旅

▲ 四季酒店推出繽紛親子住宿計劃。(酒店提供)

聖誕新年假期在即，不能遠遊，在港享受親子staycation也不錯。香港四季酒店由即日至2021年2月28日，推出繽紛親子住宿假期，讓酒店房間變成繽紛親子樂園。小朋友在偌大的空間盡情遊玩，無邊際游泳池是大人小童的樂土，享受陽光及暢泳的綠洲。客房內，兒童可玩最愛的泡泡浴，享受美味點心甚至可在兒童帳蓬內讓創意起飛，進入奇幻旅程。

另外，四季酒店亦為入住的小朋友，設計了一系列的兒童活動，透過遊戲勾起小朋友的藝術興趣，當中還有不少是免費提供，包括：

▲ BMW兒童學步車及電動車，適合1至6歲的小朋友玩，透過駕駛樂趣學習方向感。(酒店提供)

‧BMW 兒童學步車及電動車: 1歲至6歲的小賓客可透過駕駛樂趣學習方向感和手腳協調性。

‧Sand-sational閃爍沙藝術: 透過沙子彩繪，塑型鼓勵小朋友的創造力。

‧小童遊戲室: 這個玩樂天地讓小朋友可以互動及學習新技能。

‧虛擬室內活動: 掃描二維碼參閱一系列的網上教學，學習如何摺叠可愛動物毛巾，編友誼手繩及日本組合摺紙。

繽紛親子住宿假期優惠如下：

‧2位成人及12歲以下小童每日早餐

‧入住期間於The Lounge，池畔餐廳用膳或透過客房餐飲服務點餐可享8折優惠

‧兒童泡泡浴套裝

‧牛奶曲奇及兒童點心

‧兒童桌上遊戲，顏色筆及彩繪本

‧1晚免費泊車

‧免費加床服務

‧套房客人尊享：兒童帳篷設置

查詢或預訂，請致電3196 8333聯絡訂房部或電郵res.hongkong@fourseasons.com，豪華山景客房由$2,960起，海景套房由$8,640起，另加一服務費。

記者：郭秀芳