【酒店優惠 】香港四季酒店聖誕新年親子Staycation 2,960元起住山景房搭兒童帳蓬享奇幻之旅
休閒消費 11:17 2020/11/16
聖誕新年假期在即，不能遠遊，在港享受親子staycation也不錯。香港四季酒店由即日至2021年2月28日，推出繽紛親子住宿假期，讓酒店房間變成繽紛親子樂園。小朋友在偌大的空間盡情遊玩，無邊際游泳池是大人小童的樂土，享受陽光及暢泳的綠洲。客房內，兒童可玩最愛的泡泡浴，享受美味點心甚至可在兒童帳蓬內讓創意起飛，進入奇幻旅程。
另外，四季酒店亦為入住的小朋友，設計了一系列的兒童活動，透過遊戲勾起小朋友的藝術興趣，當中還有不少是免費提供，包括：
‧BMW 兒童學步車及電動車: 1歲至6歲的小賓客可透過駕駛樂趣學習方向感和手腳協調性。
‧Sand-sational閃爍沙藝術: 透過沙子彩繪，塑型鼓勵小朋友的創造力。
‧小童遊戲室: 這個玩樂天地讓小朋友可以互動及學習新技能。
‧虛擬室內活動: 掃描二維碼參閱一系列的網上教學，學習如何摺叠可愛動物毛巾，編友誼手繩及日本組合摺紙。
繽紛親子住宿假期優惠如下：
‧2位成人及12歲以下小童每日早餐
‧入住期間於The Lounge，池畔餐廳用膳或透過客房餐飲服務點餐可享8折優惠
‧兒童泡泡浴套裝
‧牛奶曲奇及兒童點心
‧兒童桌上遊戲，顏色筆及彩繪本
‧1晚免費泊車
‧免費加床服務
‧套房客人尊享：兒童帳篷設置
查詢或預訂，請致電3196 8333聯絡訂房部或電郵res.hongkong@fourseasons.com，豪華山景客房由$2,960起，海景套房由$8,640起，另加一服務費。
記者：郭秀芳