【消委會】23款乾意粉含嘔吐毒素　小童大量攝入半小時內可腹瀉發燒

▲ 消委會發現6成半、即23款樣本檢出嘔吐毒素。（資料圖片）

消委會測試35款乾意粉樣本，發現6成半、即23款樣本檢出霉菌毒素脫氧雪腐鐮刀菌烯醇（嘔吐毒素），包括2款供嬰幼兒食用的樣本，含量由每公斤36至506微克。消委會指，若小童攝入大量嘔吐毒素，可能會於30分鐘內會出現噁心、 嘔吐、腹瀉、腹痛及發燒等徵狀，與其他致病菌和病毒引致的食物中毒徵狀相若。

是次測試項目涵蓋糠氨酸、輕質異物、霉菌毒素，以及除害劑，共測試35款預先包裝乾意粉，包括9款螺絲粉、15款通心粉及11款長條形意粉樣本，其中3款 標示為嬰幼兒食物的樣本售價最高，每100克由$24.2至$31.9；其餘樣本的每100克售價則為$1.4至$11.6。

在35款樣本中，6成半、即23款樣本檢出嘔吐毒素，包括2款供嬰幼兒食用的樣本，含量由每公斤36至506微克。消委會指，全部均低於歐盟設定每公斤750微克的上限，在一般食用情況下，不會對健康造成不良影響。

23款檢出嘔吐毒素的乾意粉樣本名單：

「Barilla」 Fusilli n.98（每公斤44微克）

「Food Nation」Organic Fusilli（每公斤232微克）

「佳之選」三色螺絲粉（每公斤109微克）

「Tesco」三色螺絲粉（每公斤64微克）

「Jamie Oliver」Fusilli（每公斤254微克）

「Waitrose」Wholewheat Fusilli（每公斤125微克）

「Barilla」Spaghetti n.5（每公斤36微克）

「Hakubaku」Salt-Free BB Spaghetti（每公斤38微克）

「Chew Chew」即食湯意粉-意式蕃茄（每公斤105微克）

「戴維娜」三色意大利粉（每公斤198微克）

「Emha」Spaghetti（每公斤186微克）

「essential」Waitrose Spaghetti（每公斤186微克）

「馬莎」Wholewheat Spaghett（每公斤236微克）

「De Cecco」Chifferi Rigati n°33 Durum Wheat Semolina Pasta（每公斤65微克）

「金鼎嘜」通心粉（每公斤60微克）

「Presto」Pasta Macaroni（每公斤56微克）

「和光堂」Rakuraku Makaroni（每公斤127微克）

「Dimattina」有紋通心粉（每公斤123微克）

「家樂牌」快熟通心粉（每公斤87微克）

「超力」快熟通心粉-鮮雞味（每公斤131微克）

「Tosca」比利時通心粉（每公斤105微克）

「Papa Alfredo」Chifferi n.41 Durum Wheat Semolina Pasta（每公斤312微克）

「卡夫」Macaroni & Cheese Dinner - Original Flavor（每公斤506微克）

不過，由於小童的體重較輕，參考聯合國糧食及農業組織／世界衞生組織食品添加劑聯合專家委員會（JECFA）所訂， 一個15公斤的3歲小童的嘔吐毒素的暫訂每日最高可容忍攝入量僅為15微克。

以是次2款檢出嘔吐毒素含量最高，包括「卡夫」Macaroni & Cheese Dinner - Original Flavo（每公斤506微克）及「Papa Alfredo」Chifferi n.41 Durum Wheat Semolina Pasta（每公斤312微克）的樣本為例，一日進食25克意粉，即煮熟後大約半碗，便會分別攝入12.7及7.8微克嘔吐毒素，分別達到該小童的暫訂每日最高可容忍攝入量的8成及5成以上。

如果進食份量較大或一日內還食用了其他嘔吐毒素含量較高的穀物製品，便有機會超出該小童的每日最高可容忍攝入量，所以對幼童仍有機會構成風險。若攝入大量嘔吐毒素，可能會於30分鐘內會出現噁心、 嘔吐、腹瀉、腹痛及發燒等徵狀，與其他致病菌和病毒引致的食物中毒徵狀相若。

23款檢出嘔吐毒素的樣本中，有2款分別同時檢出每公斤1.6及50.9微克赭曲霉毒素A，檢出的濃度均低於歐盟為加工穀類製品所訂的每公斤3微克的上限。消委會提醒，農作物於種植期間受蟲害及霉菌感染，又或穀物收割後未有妥善風乾及儲存，均有可能令霉菌繁殖，產生霉菌毒素。

消委會亦發現23款乾意粉檢出少量除害劑，包括2款聲稱為「有機」的樣本， 其中14款檢出草甘膦，包括2款供嬰幼兒食用的樣本。詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：陳子謙