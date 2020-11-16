【開創道路】打破局限拍下破新天鵝城堡全貌 21歲港攝影師：人生有不同道路

在親子活動中，經常見到爸爸們拿著貴重相機，努力替孩子拍照。很多人認為，一分錢一分貨，付出的相機價錢，和拍出的照片美麗與否是成正比的。

也有人認為貴重相機是不足夠的，還要加上各樣配件輔助，才臻完美。當然，硬件來說，最新款最多功能固然好。不過，普通手機，也可以攝到很多美麗。照片好看與否，並不全在乎相機的價錢，卻在乎於攝影人的眼光。

教養孩子也是一樣，很多父母把孩子送上學費高昂的學校，或花盡心思入讀名校。不過，在他們眼內，卻仍然覺得孩子發揮不夠，不斷為子女加上各式各樣的配件，希望得到一幅他們認為亮麗的表現照片！

然而，這些照片通常都沒有獨特之處，是千篇一律的打咭照，別人是這樣拍的，人人讚好的，社會認同的，我們便這樣定義是好，努力在同一角度拍一張人人都這樣拍的照片。

亦因此，我們的眼光慢慢變得「淺窄」或甚至「錢紥」，失去了很多欣賞獨特美麗的機會。

我很喜歡這位香港年青攝影師Kelvin Yuen （袁斯樂），他19歲的時候，以一張名為《野孩子追夢的世界》作品，獲得2015年國家地理全球攝影大賽台灣賽區青年組冠軍。他曾到訪德國，其中的攝影經歷很有意思，我經常用以鼓勵年青人，就算對於父母來說，也能有很多的反思。

Kelvin被德國旅遊局邀請到當地的新天鵝堡拍旅遊照，當他做資料蒐集的時候，發現以往每張照片都只得城堡的側面，問過究竟，才知道原來是無法拍攝城堡正面的，因為城堡周邊全是茂密山林，從沒有開闢了山路上山，讓你可見城堡全貌。

這位堅毅的香港攝影師，為要拍攝他已經想像到別人卻未見過的城堡面貌，兩次到訪當地，用盡各樣方法探路。最終，他和朋友開了一條無人行過的路，攀登到達面向城堡正面的山上，拍下從沒有人看過的城堡角度和景色。

Kelvin在香港青年Ted Talk分享這難忘經歷教曉他的一件事:

人生有很多不同的道路，你可選擇一條很穩陣的路徑，跟隨社會、老師、父母要你做的事情，找一份穩定的工作，便會像每個人一樣，只見到城堡側面的景色；但你亦可選擇另一條自己開創的前路，看到的將會是完全不一樣的面貌！

眼光決定未來，你是否跟隨每一個人一樣，走相同的道路，只看到孩子的側面？還是你可以勇敢地開創一條不一樣的路，欣賞孩子真正的全貌呢？

文章獲我家孩子不上幼稚園授權轉載。