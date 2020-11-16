【疫境變招】為Mirror姜濤王宗堯度身訂造戰衣　西裝店疫下增值為顧客免費消毒西裝

▲ 早前《Mirror Go》節目，Mirror成員全都穿上由Suit Artisan設計的西裝，每件各有不同，時裝感比較強，雖然和傳統的西裝有別，但由此可見品牌駕馭在西裝處理上的能力，難怪Andy說日後可能不排除做多些時裝感強的西裝，大家不妨拭目以待或前往店舖查詢。（圖片由品牌提供）

西裝是男人不可缺少的服裝，當中又以度身訂造的西裝被視為最好。前身是男裝時裝設計師的Andy，曾經為不少國際著名的西裝品牌打工，及後自立門戶創立Suit Artisan，由始至終都有一個目標，就是為本地男士們提供高品質、符合國際水準的高性價比西裝。

▲ Suit Artisan早前為演員王宗堯度身訂造一件深藍色兩粒鈕西裝，基本款式，可穿上多年而不覺過時，上班族就是要這樣的一件西裝。（圖片由品牌提供）

本地西裝店多的是，有的以傳統裁縫師以作招徠，但亦有不少是濫竽充數拉雜成軍，但求推出售價便宜質料參差的西裝來吸引顧客。至於Suit Artisan的Andy Cheung則比較特別，集時裝與紅褲子於一身。Andy在香港理工大學收讀時裝，在讀大學的日子已經專注於男裝範疇，畢業後先後在Durban和Gieves & Hawkes兩個國際著名的西裝品牌工作過，就是因為以上這幾年的工作，為今天的Suit Artisan奠下深厚紮實的根基。Andy說：

以Gieves & Hawkes工作為例子，每季之初，創作團隊會以設計概念為主導，待定下大方向後，再會去品牌的倫敦總部相討，同時又會飛往意大利參加當地所舉辦的布料展，了解和揀選最新面料的同時，在生產環節上又認識了內地的生產商，這些都為日後建立自己品牌奠下了基石。

3年前，Andy終於和一位朋友創立Suit Artisan，Andy主外，負責店舖打理和制定西裝款式所有事項，而他的夥伴主內，生產線全由他打理。

以現代手法演繹傳統工藝

近年，香港市面有不少打正旗號宣稱度身訂造的西裝店，如雨後春筍般出現，模式上大致離不開拉攏一位上海老師傅在店裏坐鎮，以示貨真價實提供度身訂造的服務，但Suit Artisan卻不甘於這個看似牢不可破的傳統做法，Andy本著自己擁有豐富的西裝經驗，嘗試以一個全新角度去經營自己的店舖。

還記得在倫敦Gieves & Hawkes工作的日子，Savile Row（倫敦的一條街道，街道兩旁的店舖以提供度身訂造的西裝為主）擁有的，是一項集眾人力量的工藝，顧客選購一套度身訂造的西裝，須要有一位設計師、一位資深的裁縫，再加多一位助理設計師在場，設計師會幫顧客試身和給與專業意見，裁縫會即時處理西裝修改技術問題。

但在香港呢？Andy認為，香港的西裝店裏裁縫大多數兼任設計，他覺得這樣是不對的，所以在開業時一早就決定不走傳統路線，他不想有一位師傅在店裏，鎖定以一個時裝和contemporary的角度和手法，去演繹這個傳統行業。

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事實上，Suit Artisan又比一般西裝店多了一點優勝的地方，就是因為Andy以前工作的關係，面料的選擇和生產線都比其他店舖強。

我的拍擋是生產商，在內地設有廠房，一早已經用電腦化程序來代替傳統的雞皮紙紙樣，流水式的生產線，俗語所謂乾手淨腳，符合國際標準。 此外，在過往的工作中，令我認識了不少來自歐美的布商，因利成便，不少嶄新的面料可以第一時間得知，令我們造的西裝比別人強。例如西裝裏的canvas便選用來自日本的出品，Ultra-light lining則來自歐洲。

為顧客免費蒸燙消毒西裝

現在，Suit Artisan除了提供Made to Measure、要求更高的Bespoke外，亦有最基本的成衣提供，兵分三路，照顧不同男士需要，好不精采。但隨著新冠疫情到來，這一年Andy面對前所未有的挑戰。

生意一定有影響，我每天都想著如何應付，未來是甚麼的一回事，大家都不知道，但工作還是要做下去。

Andy表示，在這期間，他們口罩都有賣（法國總統Emmanuel Macron，戴上的一款100%法國製造的口罩），同時亦做一些side track工作，例如顧客可以拿西裝來給他們免費高溫蒸燙和消毒。

▲ 前身為Gieves & Hawkes設計師的Andy和朋友創立Suit Artisan，早期以網店為主，但有感西裝始終是要試身的服裝，於是3年前開設實體店。由開店到現在，他的初心從來沒有變過，就是以時裝眼光向本地男士推廣傳統西裝之美，同時推出性價比高而又符合國際標準的西裝，希望每位本地男士都穿得官仔骨骨。（攝影：本報攝影組）

誠然，顧客上來未必會為他們帶來生意，但Andy相信，就是這一些服務可以令大家在社會環境處於低潮時，大家仍然可以打一個招呼、喝一口咖啡，保持人與人之間應有的接觸，畢竟西裝店本身是人與人之間溝通的服務（生意），我們主打高性價比的西裝，就更加要擁抱市場，多些與人接觸。

地址：中環威靈頓街74號明發大廈4樓74室（9664 4110）

記者：何偉雄