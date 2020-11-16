【消委會】嬰幼童攝入嘔吐毒素可致腹痛發燒　12款不含嘔吐毒素的乾意粉安全清單

▲ 12款不含嘔吐毒素的乾意粉安全清單。

不同形狀的意粉如長條形意粉、通粉、螺絲粉等，可算是香港人的主要食糧。消委會最新測試發現，保質期長的乾意粉原來內含異物，潛藏衞生問題，部分更驗出霉菌毒素如脫氧雪腐鐮刀菌烯醇，攝入後或致嘔吐、腹瀉等情況。

消委會測試了市面上35款乾意粉樣本，發現全部樣本均檢出輕質異物。當中脫氧雪腐鐮刀菌烯醇（deoxynivalenol，簡稱DON，又稱vomitoxin或嘔吐毒素）主要由禾穀鐮刀菌（Fusarium graminearum）及黃色鐮刀菌（Fusarium culmorum）產生。

這些霉菌可存在於泥土中，是小麥、大麥、燕麥、粟米等穀物及其製品中常見的致病菌。如果農作物於種植期間受蟲害及霉菌感染，又或穀物收割後未有妥善風乾，又或穀類及穀類製品儲存的地方較為潮濕，都有機會令這些鐮刀菌繁殖，使鐮刀菌衍生的脫氧雪腐鐮刀菌烯醇含量較高。脫氧雪腐鐮刀菌烯醇性質穩定，加工及加熱食品的過程一般不能破壞其結構。

攝入大量脫氧雪腐鐮刀菌烯醇後，可能會於30分鐘內出現噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛及發燒等徵狀，與其他致病菌和病毒引致的食物中毒徵狀相若，不易分辨。是次有23款樣本檢出脫氧雪腐鐮刀菌烯醇，含量由每公斤36微克至506微克，全部均低於歐盟對乾意粉每公斤750微克的最高濃度上限。

23款含嘔吐毒素乾意粉名單，請點擊【下一頁】

消委會指，根據食物安全中心的總膳食研究結果，本港市民從膳食中攝入霉菌毒素包括脫氧雪腐鐮刀菌烯醇的分量屬低，引致健康問題的風險不大。惟小童的體重較輕，參考專家委員會所訂的暫訂每日最高可容忍攝入量，脫氧雪腐鐮刀菌烯醇對小童可能引致的風險較大，即使在產品中所含的濃度未超出歐盟上限，亦需要關注一日內從不同食品中攝入的霉菌毒素總和會否導致健康風險。

以下為12款不含脫氧雪腐鐮刀菌烯醇意粉：

牌子 產品名稱 大約零售價及淨重 聲稱來源地 螺絲粉 Castagn Organic Durum Wheat Italian Pasta with Seaweed – Fusilli $57.9/ 500g 意大利 日清製粉Nisshin Mama Vegetable Macaroni Quick $15.9/ 150g 美國 樂家Colavita 全麥螺絲粉Whole Wheat Fusilli $31.9/ 500g 意大利 長條形意粉 Delverd Organic Wholemeal Durum Wheat Semolina Pasta $26.5/ 500g 意大利 日清製粉Nisshin Mama Spaghetti 1.8mm $17.9/ 300g 土耳其 英佰瑞 Sainsbury SO Organic Spaghetti $34.4/ 500g 意大利 San Remo Spaghetti $17.9/ 500g 澳洲 通心粉 Alce Nero Organic Macaroni $25.9/ 500g 意大利 Bellamy's Organic Organic Veggie Macaroni $45/ 175g 澳洲 Prairie Harvest Organic Macaroni Elbow $49/ 454g 意大利 日本製粉Nippn Oh'my Pasta Shorter Boiling Macaroni Colourful $15.9/ 150g 美國 日清食品Nissin 出前一丁通心寶 - 海鮮鮑魚湯味 $4.9/ 90g 香港包裝

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責任編輯：徐穎彤