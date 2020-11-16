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【全民造星III】148cm連登妹妹曾因減肥導致停止長高　王嘉莉：做史上又肥又矮的偶像【有片】

娛樂 11:34 2020/11/16

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ViuTV節目《全民造星3》參賽者王嘉莉無懼身型「的式」，期望可打破一般定位。

ViuTV偶像育成節目《全民造星III》，出現了一位「造星」史上最「的式」參賽者，就是今年剛18歲、148cm的王嘉莉（k.ELLY）。王嘉莉被花姐和林二汶問及身型缺點時，她勇於接受並表示要成為一個史上又肥又矮的偶像。

《全民造星III》播出面試時畫面，王嘉莉提過因小學時減肥導致停止長高，從而被監製花姐問：「你現在又肥又矮蘿柚又大，點算？」林二汶也有問嘉莉怎麼辦？樂觀而又勇於接受自己「缺點」的嘉莉便想到：「可以打破一般定位，我可以做一個史上又肥又矮的偶像！」

王嘉莉晉身《全民造星3》50強。

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一臉稚氣的嘉莉，於「造星」舞台選了鄧紫棋《我的秘密》演繹；初時只有卓韻芝一盞藍燈，之後Eric Kwok道出：「其實聽得出你係識唱歌，唔需要選一首太平的歌，如果要你爆（唱高音）上去，你爆到的吧？不如你而家爆兩句聽聽？」

傻氣的嘉莉問：「爆啲咩？」引到評審、導師，花姐和強尼等都笑不攏嘴，非常歡樂。最後嘉莉清唱了《If I ain't got you》而獲多Eric Kwok一盞藍燈，成功晉級為50強選手並進入了彭秀慧隊，嘉莉更即場多謝彭導並問：「彭老師會在哪裡見到我？」不停對不同鏡頭揮手和開心得紮紮跳，18歲的青春表露無遺。

身高148cm的王嘉莉指自己可以做一個史上又肥又矮的偶像。

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事後嘉莉回覆：「其實見到一盞藍燈亮起了，已經好開心。因為一開始只想嘗試在一個更多人睇到舞台挑戰自己，及給更多人聽到我唱歌，去到Eric Kwok老師提議我「爆」時，知道二汶老師在導師房講出《AINY 愛你》這一首歌，當時我腦海都有一刻閃過這首歌，不過都擔心會因緊張而唱不好，最後選了《If I ain't got you》。」

她續指：「不過現在看到節目播出，又好似不算唱得好爆，不過真的好開心可以繼續留低，於50強再同一班參賽者見面及一齊努力，所以真係好開心好開心。」

王嘉莉與張進翹被封為連登妹妹和連登老公。

而嘉莉於節目登場後，她和林二汶與彭秀慧於早幾集極力爭奪的Manson（張進翹）分別獲封為連登妹妹和連登老公，她知道後已在IG Story多謝大家，並承諾會繼續改善自己我問題，希望大家繼續支持她。

《全民造星3》每位參加者出場前都有一句之前訪問說過的對白伴隨出場的，嘉莉是說出：「我唔應該單單因為我生得矮，同埋唔符合而家社會對偶像的標準，而放棄追逐自己夢想，放棄一個咁鍾意唱歌、跳舞的自己。」相信可愛又帶點傻氣的嘉莉在彭導培育和教導下，這位妹妹會有更亮眼演出，大家請期待吧。

撰文 : TOPick柴犬出動

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