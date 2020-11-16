  • 28°C
香港時間 : 20201116日 (週一) 13:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【踩過界II】張曦雯取代李佳芯挑與王浩信談情　入行即成宅男女神憑一招破整容疑雲

娛樂 12:00 2020/11/16

分享：

熱門 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

張曦雯在《踩過界II》飾演大律師邵美娜。

《踩過界II》緊接台慶劇《木棘証人》播出，入行8年的張曦雯（Kelly）同在兩劇中擔正女主角，成為TVB近期力捧上位的花旦。對於劇接劇播出，Kelly直言不擔心觀眾生厭，因為兩劇不是同期播出，只是緊接地播而已。並謙虛表示希望大家多多支持收看，才可以繼續有機會拍下去。

張曦雯一向是宅男女神，可是人紅是非多，曾捲入整容疑雲，張曦雯公開童年照力證自己「零加工」，由細靚到大。

【踩過界II】王浩信+蔡思貝+張振朗為弱勢爭公義　張曦雯+秦沛加盟演出

Kelly是新劇《踩過界II》的新加入角色。（《經濟日報》照片）

【木棘証人】張曦雯與爸媽無所不談　新手爸爸羅子溢：現在做父母心態要開放

取代Ali與與王浩信談情

Kelly在新劇《踩過界II》飾演大律師邵美娜，與簡紹宏（秦沛飾）同為新加入角色。Kelly認為第一輯《踩過界》非常受歡迎，希望自己能夠達到水平。

最後Kelly更會與文申俠（王浩信飾）於法庭對壘，Kelly回應傳媒時表示角色亦正亦邪，對自己的演技是一項挑戰。

早前Kelly接受TOPick訪問，回應被人拿來與Ali比較時，她回應：「有比較都是一種動力來的，希望做得夠Ali好，我會努力。」

Kelly回答大方。（網上圖片）

【踩過界II】蔡思貝踢爆張振朗是怕醜仔　Owen：寧拍一百場打戲也不拍親熱戲

曾捲整容疑雲

2011年參選《芝加哥華商會親善小姐》，贏得冠軍及最上鏡小姐入行的Kelly，入行後早因主持《3日2夜》展驕人身材而成宅男女神，再加上真性情，獲不少觀察歡心。

近期更是不斷參演重頭劇《白色強人》、《法證先鋒IV》等，在《木棘証人》首次擔正女一，並更接棒取代李佳芯（Ali）成為《踩過界II》女主角，日後有望成視后。

可是她的星途也非完全順暢，曾因一張網上流傳的單眼皮舊照，而屢被傳出整容。其後Kelly公開自己的童年照，杜絕整容之說。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【踩過界II】王浩信+蔡思貝+張振朗鐵三角再現　秦沛跟盲俠師徒對決
16:29 2020/10/15
【踩過界II】王浩信+蔡思貝+張振朗鐵三角再現　秦沛跟盲俠師徒對決
【踩過界II】75歲雪妮宣布息影　從影逾半世紀：我退出了
18:18 2020/11/01
【踩過界II】75歲雪妮宣布息影　從影逾半世紀：我退出了
【秦煌入院】秦煌受傷住院今進行手術　《踩過界II》蔡思貝：非常憂心
10:01 2020/11/02
【秦煌入院】秦煌受傷住院今進行手術　《踩過界II》蔡思貝：非常憂心
【踩過界II】簡淑兒新劇「升呢」演律師　Jessica：今次終於唔係學生唔係阿女
10:16 2020/11/02
【踩過界II】簡淑兒新劇「升呢」演律師　Jessica：今次終於唔係學生唔係阿女
【踩過界II劇透】第1集劇情預告 　文申俠調查老翁殺妻引出女盲俠
10:17 2020/11/13
【踩過界II劇透】第1集劇情預告 　文申俠調查老翁殺妻引出女盲俠
張曦雯 李佳芯 王浩信 朱千雪 秦沛 娛樂人物職業 演員 踩過界 電視劇 木棘証人

最高瀏覽

【洗米華情人】Mandy Lieu豪花二億購莊園打造農場　昔日「最強小三」近照曝光被指老態盡現
15:54 2020/11/15
【洗米華情人】Mandy Lieu豪花二億購莊園打造農場　昔日「最強小三」近照曝光被指老態盡現
【余香凝結婚】老闆古天樂現身賀余香凝出嫁　Jennifer感謝丈夫：遇上你是我最大的福氣【多圖】
11:40 2020/11/15
【余香凝結婚】老闆古天樂現身賀余香凝出嫁　Jennifer感謝丈夫：遇上你是我最大的福氣【多圖】
【枉為人師】男女教師出軌2年校園幽會　丈夫查手機短訊揭妻懷孕餵母乳仍派綠帽
12:25 2020/11/15
【枉為人師】男女教師出軌2年校園幽會　丈夫查手機短訊揭妻懷孕餵母乳仍派綠帽