【踩過界II】張曦雯取代李佳芯挑與王浩信談情　入行即成宅男女神憑一招破整容疑雲

▲ 張曦雯在《踩過界II》飾演大律師邵美娜。

《踩過界II》緊接台慶劇《木棘証人》播出，入行8年的張曦雯（Kelly）同在兩劇中擔正女主角，成為TVB近期力捧上位的花旦。對於劇接劇播出，Kelly直言不擔心觀眾生厭，因為兩劇不是同期播出，只是緊接地播而已。並謙虛表示希望大家多多支持收看，才可以繼續有機會拍下去。

張曦雯一向是宅男女神，可是人紅是非多，曾捲入整容疑雲，張曦雯公開童年照力證自己「零加工」，由細靚到大。

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▲ Kelly是新劇《踩過界II》的新加入角色。（《經濟日報》照片）

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取代Ali與與王浩信談情

Kelly在新劇《踩過界II》飾演大律師邵美娜，與簡紹宏（秦沛飾）同為新加入角色。Kelly認為第一輯《踩過界》非常受歡迎，希望自己能夠達到水平。

最後Kelly更會與文申俠（王浩信飾）於法庭對壘，Kelly回應傳媒時表示角色亦正亦邪，對自己的演技是一項挑戰。

早前Kelly接受TOPick訪問，回應被人拿來與Ali比較時，她回應：「有比較都是一種動力來的，希望做得夠Ali好，我會努力。」

▲ Kelly回答大方。（網上圖片）

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曾捲整容疑雲

2011年參選《芝加哥華商會親善小姐》，贏得冠軍及最上鏡小姐入行的Kelly，入行後早因主持《3日2夜》展驕人身材而成宅男女神，再加上真性情，獲不少觀察歡心。

近期更是不斷參演重頭劇《白色強人》、《法證先鋒IV》等，在《木棘証人》首次擔正女一，並更接棒取代李佳芯（Ali）成為《踩過界II》女主角，日後有望成視后。

可是她的星途也非完全順暢，曾因一張網上流傳的單眼皮舊照，而屢被傳出整容。其後Kelly公開自己的童年照，杜絕整容之說。

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