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【消滅暗瘡】多吃牛腩雞翼高脂肉類誘發炎症 高糖份令暗瘡問題惡化

保健美顏 12:11 2020/11/16

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熱門 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

營養師指，多吃牛腩雞翼高脂肉類誘發炎症，而高糖份令暗瘡問題惡化。

「家姐見我最近瘦了，也嚷着要找你幫忙減重呢！不過，我覺得她兒子更應要見營養師，平日經常吃漢堡包、薯條，甚至只吃即食麵代替正餐！」Candy說。

我問她的姨甥今年多大？她說：「十七歲，他長得高大，看上去並不胖，不過面上卻長了不少青春痘，我怕不及早處理的話，會影響他的自信心及社交呢！」

我分析：「高脂肪、高糖份的飲食習慣，的確可令暗瘡問題惡化。」

Candy十分認同：「我也有提醒家姐，即使他沒超重問題，也不應多吃這些食物！」

青春期間，皮膚油脂分泌增加，毛孔堵塞加上細菌滋生，因而形成暗瘡問題。

進食高糖份食物，可刺激身體產生胰島素，同時促使油脂分泌增加；嗜甜也會增加身體產生發炎物質，導致皮膚發炎；高糖份食物如蛋糕、朱古力、甜品、飲品如咖啡奶茶、汽水、台式飲品等，不宜多吃。

高脂肪肉類如豬頸肉、牛腩、雞翼、香腸、午餐肉等；煎炸食物如炸薯條、炸雞髀、西多士等，以及油膩食物如炒飯、炒麵等含高飽和脂肪，也會刺激身體產生發炎物質，帶來痘痘問題。

【同場加映：高糖食物增加患胰臟癌風險+十大高脂高升糖食物增肝硬化風險↓】

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撰文 : 周詠苑 營養師

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