【為母則強】奮戰20小時誕兒致膀胱脫垂　Ella公開絕密生產全紀錄：生命從來不容易

▲ Ella在《艾拉秀》時公開絕密生產全紀錄。

台灣女藝人陳嘉樺（Ella）近日舉行出道19年以來首場個人大型巡演《艾拉秀》，融合了音樂劇、舞台劇及脫口秀。全場笑聲不斷，直至演出尾聲，她播放3年前生下兒子勁寶的3分鐘絕密影片，從水中生產失敗、回到床上努力，到最後兒子出生發出洪亮哭聲，令人感動落淚。

前女子天團S.H.E.成員Ella，在11月14和15日於台北流行音樂中心舉辦「艾拉秀」，結合了音樂、戲劇的演出。除了勁歌熱舞，她還分享很多生活日常，例如排隊上公廁、到小店吃小食等，又提及多年來被標籤的新聞，反駁曾被周刊質疑為「變性人」，「拜託！我這麼色！我的男友怎麼可能是假的。」

▲ Ella經歷痛苦20小時後，終誕下兒子勁寶。（facebook圖片）

親友落淚陪產

直至演唱會尾聲，Ella分享，生命從來都不是容易，因為要放棄很容易，但難的是堅持。之後燈光一暗，屏幕播出2017年懷胎生下兒子勁寶的影片，影片長達3分鐘。

最初Ella計劃在水中分娩，可惜沒有成功，只得返回床上繼續生產，期間數度痛到哀號，親友包括丈夫、好姊妹任家萱（Selina）和田馥甄（Hebe）都紛紛心痛落淚，Selina更為Ella老公賴斯翔遞上紙巾擦淚。

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相約老公再「造人」

經過長達20小時的努力，最後勁寶出生，發出洪亮的哭聲，所有人都喜極而泣。夫妻在淚中為兒子剪斷臍帶，賴斯翔擁抱並親吻虛弱的Ella。Ella透露，自己原計劃生2、3個孩子，但老公捨不得她這麼辛苦，但Ella在台上表示自己不怕痛苦，即場相約老公「做功課」，

我不怕苦，還可以再生，你可以不播種，但有些功課還是要做，你要滿足我啊！

粉絲們見證著生命的誕生感動淚崩，Ella最後又優雅現身，深情獻唱「晚安歌」，為演出劃上句號。

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產後膀胱脫垂易失禁

Ella過往分享過，自己順產的過程有困難，最初想以水中分娩的她，因子宮頸太厚而失敗，打了催生針、刺破羊水都生不出來，需返回病床以一般方式順產，但醫生也要用吸盤進出十幾次，剪了一刀加上Ella用盡氣力後，才成功誕下勁寶。

產後Ella的子宮和膀胱脫垂，確診「應力性尿失禁及膀胱脫垂第二級」，Ella形容失禁情況對她的生活和工作造成很大困擾，影響了心情。

由於膀胱脫垂程度頗嚴重，最終需要做膀胱懸吊手術，即在身體裡多加了兩條「線」，將下垂之膀胱頸懸吊至較高位置。Ella將經歷分享出來，希望鼓勵所有媽媽都勇於面對問題，即使難以啟齒也不能默默忍受。

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責任編輯：王明芳