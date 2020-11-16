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【求肝續命】肝臟纖維化求有心人捐肝續命　25周早產嬰信信白血球上升或因細菌感染

兒童健康 11:57 2020/11/16

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25周早產男嬰信信肝臟纖維化，現時5個半月大的他急需換肝。

25周早產男嬰「信信」在兩個半月大時發現肝臟纖維化，現時5個半月大的信信急需換肝，可是父母不吻合未能捐肝救愛兒，他們近日在社交媒體發文，希望A/O血型健康有心人能捐出部分活肝，讓信信得以續命。信信父母昨日（15日）再發文，更新兒子的消息，表示他的白血球上升，可能是細菌感染或感冒未清所致。

白血球上升或因細菌感染

信信父母於昨日（15日）晚上在facebook專頁「救救小心 – 肝」分享信信的最新狀況，他們以兒子第一人稱撰文，表示信信每天都期待著媽爸到醫院探望，媽媽在下午4時到達，信信會向會媽媽撒嬌討抱。文中提及信信白血球上升，可是不知原因，需挖鼻孔分泌物化驗。

也許是我的身體裡面有地方有細菌感染，又或者係我前幾天的感冒未清都有可能令到我既（嘅）白血球高左（咗）都不定……

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聽到可能只是感冒未清所致，媽媽才安心下來。媽媽指信信周六（14日）「好扭計」，或許因挖鼻孔分泌物，所以令他的鼻子感覺不舒服。

媽媽一直抱著信信，還唱歌哄他睡，把入睡的兒子放下，媽媽才「再去努力擠奶」，爸爸也來探望信信，給他送上物資。文末寫道「我是媽媽爸爸最幸福的小寶貝」，相信是信信父母的心聲，希望帶給兒子幸福。

父母求好心人捐部分活肝

信信是25周極早產嬰兒，出生時要靠呼吸機維持生命，並出現早產眼惡化至三期，至今捱過不少難關。父母原以為兒子出院回家後就好了，怎料在信信約兩個半月大時，發現他飲奶不長肉、體重停滯，身體極黃無法消退。求醫後經過連串檢驗，才確定他肝臟纖維化，只有換肝才可續命，信信父母卻不符合捐肝要求。

由於香港每年只有數十副遺體進行器官遺愛，要等屍肝機會甚微，因此信信父母盼望有好心人能捐出部分活肝予兒子。捐肝者需A或O血型、身體健康、沒有煙酒習慣、BMI低於30的18至60歲人士，並只需要捐肝臟一小部分，而肝可重生。

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責任編輯：駱秀玲

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