【婆媳關係】太太不是孝順父母的代替品 暖男丈夫：孝順是無法替代的

▲ 太太不是孝順父母的代替品。

婆媳關係向來是千古難題，說起婆媳關係，不管兩岸三地，只要是華人地區，數之不盡的夫婦因「婆媳關係」四個字，輕則家嘈屋閉，重則婚姻破裂。

站在男人的角度，或許不少人會認為，「那是生我育我的父母，既然你因為愛我而嫁給我，成為我家的一分子，孝順公婆是應份的，愛屋及烏呀！」

站在女人的角度，也有很多人會認為，「雖然我嫁給了你，但不是嫁給你父母，大家河水不犯井水就可以了，婆媳關係出現問題，丈夫也逃不了責任！」

孰是孰非，最終還是家家有本難念的經，各說各有理！嫻姐最近看到有些家庭關係真諦，而且是從男人的口中說出來，發人深省。台灣藝人郭彥均是圈中出名的好好先生，他和太太小豬結婚多年，兩人育有一個可愛女兒圓圓，組成圈中公認的好家庭。郭彥均便曾經在自己的社交網站上有感而發地寫過：

女人在她的家庭長大因為愛你



經過一張合約，她用一生跟妳在一起



她也有她的爸爸媽媽，她也會想念



請全天下的男人好好孝順自己的父母



因為孝順是無法替代的



媳婦怎麼做其實都是多的...



因為父母們要的是兒子，而不是兒子的女人！

嫻姐作為師奶，對郭彥均的真心剖白簡直拍案叫絕，恨不得分享給全世界的男人學習。記得婚前已經被媽媽、閨蜜「溫馨提示」，結婚不是兩個人的事，而是兩家人的事，家庭是需要用心經營的。

經過七年之癢，再跨過10年的紀念日，開始慢慢品嘗到「婚姻是兩家人的事」八字真言蘊含的甜酸苦辣，也慢慢摸索出婆媳相處的最舒服方法。

最重要的是在師奶圈中打滾多年，最多人認同的是，想婆媳關係風平浪靜，首個重要影響因素是分開居住，正所謂「相見好同住難」。其次是「老公要識DO」，不要將自己的爸爸媽媽當成是太太的爸爸媽媽，要知道，太太的爸爸媽媽才是那個懷胎十月、生她養她、雙手把眠乾睡濕培育出的女兒嫁給你，多年來相處出的感情，自然不能相提並論。

至於男人自己，最可惡的是想太太代替自己盡孝順的責任，自己卻「闊佬懶理」，要知道太太並不是你的代替品，而父母有時也只想聽到兒子的一句暖心的問候、接到一通關心自己的電話，吃一餐可以放下手機的晚餐。