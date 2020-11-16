【遺愛人間】運動健將突倒地昏迷被判腦死　媽媽忍痛盡捐器官遺愛9家庭

▲ 台灣一名運動健將突暈倒被判腦死，媽媽忍痛捐出9器官，幫助9個家庭。

器官捐贈可以幫助有需要的人，遺愛人間。台灣一名正值青春期的運動健將，在沒有預警的情況下突然昏迷，送院後判斷為動靜脈畸形破裂造成嚴重腦出血，搶救無效被判定腦幹死亡。媽媽雖悲傷不已，但仍決定讓愛子捐出9器官。在與兒子告別時，媽媽聽兒子最後心跳時，更理性地表示，「別再耽誤，很多人在等他。」

台灣非牟利組織「長庚醫療財團法人」11月11日在Facebook專頁「長庚社會公益作伙來」發帖，指一名年輕少年阿力（化名）是運動健將，形容他長得高又帥氣，一天如常回校上課時，在沒有預兆下突然倒地昏迷，被緊急送院救治，經診斷為動靜脈畸形破裂造成嚴重腦出血。

兒子突然倒下或死亡 媽媽忍痛捐出兒子9器官

阿力媽媽得知消息後心碎痛哭，她不明為何健康有活力的兒子會突然倒下。當時媽媽仍心存希望，癱坐在地下向社工痛哭說，「社工你告訴我，我兒子還有機會醒過來對不對？」不過，悲傷的同時，媽媽仍想為兒子做一件有意義的事情，在家人的支持下，提出器官捐贈的想法。社工當時安慰媽媽說，

阿力能夠堅持到這個階段真的很勇敢，順利完成二次判定（腦幹死亡），就代表著兒子到天上當天使了，接著他的大愛就將要幫助9個家庭，也完成媽媽的心願，請相信他一直都在，兒子還會在這個世界傳遞溫暖給好多好多人。

不想耽誤其他病人的時間

媽媽聽畢用盡身體僅餘的力氣抱緊社工，

好！如果確定了，你一定要答應我，請你們趕快送開刀房，千萬不要有任何延誤，有好多家庭在等著我兒子的大愛，千萬拜託你們。

最終，阿力被再次判定腦死，媽媽提出最後的請求，希望聽聽兒子最後的心跳，與他作最後道別。

少年最後捐出9器官 幫助9個家庭

而阿力捐出心、肺、肝臟、腎臟、胰臟、眼角膜、血管等9個器官，幫助了9個家庭。阿力哥哥也為弟弟的付出感到驕傲，「我弟超屌（厲害）的！」院方表示，決定器官捐贈是件不容易的事情，過程中必須經過許多煎熬，他們相同的目的都是為了能夠遺愛人間，在他們的心中都充滿了「愛」的種籽。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰王明芳