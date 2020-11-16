【曾偉權逝世】鄭敬基夫婦憶與曾偉權生前點滴　盼大眾給予空間讓SaSa過新生活【有片】

▲ 鄭敬基夫婦憶與曾偉權抗癌點滴，不忿有人違背遺願搶先公佈病逝消息。

曾偉權日前因肺癌病逝，在生前悉心照顧他的契妹SaSa透過鄭敬基的YouTube頻道宣布消息及交代曾偉權遺願，交代契哥遺願，喜歡低調的他要求不要設靈、安靜地離開人世。

而身在加拿大、有宗教信仰的鄭敬基與太太，在昨晚（11月15日）亦上載以「曾偉權抗癌點滴」為題的影片，二人為逝世好友誦讀經文，接著分享過去兩年與曾偉權及Sasa的抗癌經過，二人並希望大家能夠留有更多空間予SaSa重新生活。

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▲ 鄭敬基夫婦在YouTube頻道分享與曾偉權抗癌點滴。（影片截圖）

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曾偉權樂觀抗病

鄭敬基與曾偉權因合作劇集《牛下女高音》而變好友，在演員相約觀看劇集大結局當晚，鄭敬基留意到曾偉權身體不妥，事後主動探問和關心，一直希望把病情低調處理的曾偉權起初未有回應，但後來被鄭敬基頻密的訊息打動，於是鄭氏夫婦便開始了「探望之旅」。

鄭敬基太太Angie看著曾偉權接受電療的過程，雖然很辛苦得疲累，但對方仍然努力保持喜樂、樂觀的心情去面對：「在疫情中我們有時未能到醫院探望，他會跟我老公講電話和唱歌，他們會一人一句錄唱《從不知」，有種童心未泯的感覺，我好相信權權一直無放棄過。」

▲ 曾偉權與Sasa一直以契兄妹相稱。（Facebook圖片）

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在曾偉權最後的一段路上，鄭敬基夫婦經常上門探望，為曾偉權煲湯水補身，又為他和SaSa補購日用品，視對方為家人。

Angie感觸地謂：「我們能夠做的相對SaSa，真是很微小的一部份，希望大家給予權權和SaSa一個尊重，既然他們一直以來都宣稱是兄妹關係，大家就不要再去猜測更多。」

▲ 二人因劇集《牛下女高音》而結緣。（Facebook圖片）

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曾偉權為人低調

鄭敬基亦表示：「權權是演員，有時大家在社交平台看到的事，容易像看電視劇一樣，有幻想空間。」二人表示在陪曾偉權走人生最後一段路當中，在SaSa身上看到感情中最無條件的付出，覺得能夠這樣純真、一心一意地照顧對方，實在是超越親人的愛：「這種是真的愛，他們不是電視劇情侶的愛，是超越了親人、做到最盡的愛。」

二人又提到曾偉權的遺願指，由於他是低調，為免引起大家的猜測和麻煩，本想待他入土為安後才把過身消息對外公布：「SaSa一直以來得到他的同意才跟最親的朋友提及其病情甚至過身消息，但傳到某些朋友口中，他們忍不住對外公佈或在自己平台發放。」

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Angie指那位友人把曾偉權的過身時間及歲數都寫錯：「令SaSa最不開心的是，從來無問候的人，反而在第一時間說自己傷心到睡不著，這樣處理相當不尊重。」

鄭氏夫婦希望大家能夠給予在世的人更多的空間，讓SaSa重新生活。

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