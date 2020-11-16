【生態災難】 荃灣碼頭「野生捕獲」魔鬼魚　網民斥殘忍促放生

不少人喜歡釣魚，有網民在網上分享，有人在荃灣碼頭釣到一尾巨型魔鬼魚，並稱「成張四人枱咁大」，並吸引大批網民在場圍觀，但無人有提出放生。有網民直斥殘忍。

有網民在facebook群組上傳短片，稱有人在荃灣碼頭釣到條魔鬼魚，有網民在帖文中稱，行經荃灣碼頭時發現大批人圍觀，遂好奇察看，發現魔鬼魚「成張四人枱咁大」，平臥地上。

真係好嬲，香港人真係無良心。

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該名網民稱，並非首次見到，大批人好開心在場大笑，「你哋知唔知自己做緊乜，捉佢做乜？」質疑捉魔鬼魚的用意，帖文沒有交代魔鬼魚最後的命運。

該短片及帖文引起網民熱議，大批網民斥民眾在旁圍觀，「真係殘忍仲以為好勁」、；有網民質疑為何要釣魔鬼魚；有網民期望該魔鬼魚會被放生，「點解唔放生佢呀！」。

荃灣當區區議員易承聰在其facebook專頁表示，有關垂釣衍生環境及衛生的社區問題，一直以來都令人非常頭痛，由於海旁現時業權眾多，各個政府部門將現有問題視若無睹。他認為，政府絕對有責任釐清海旁不同部門的管轄權限並加以管理， 但現時不同部門卻互相推卸責任， 以致部分區域出現沒王管的情況， 這是絕對不能接受的，促相關人士受到應有懲罰。

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責任編輯：羅嘉欣