▲ 歐陽震華跟宣萱有望成《諸朋好友》下次嘉賓。(取自IG)

歐陽震華(Bobby)跟宣萱拍過不少TVB經典劇,是劇迷心目中經熒幕CP,也是當年TVB收視保證,日前宣萱上載跟歐陽震華合照,兩位拍檔重遇,似是再為合作而合體,令網民充滿期待。

宣萱在IG發布跟歐陽震華相擁合照,留言:「好朋友不用多,也不一定要常見。Love you, Bobby!! Want to see us going crazy again? Stay tuned.」

▲ 兩位好拍檔聚首。(取自IG)

二人又跟崔健邦及張秀文合照,相信是為即將一集《諸朋好友》錄影而聚首。

宣萱和歐陽震華先後合作《壹號皇庭IV》、《美味天王》、《洗冤錄》、《賭場風雲》、《施公奇案II》等,是收視保證,難怪令網民都大表期待再合作。