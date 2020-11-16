【校園欺凌】小五生遭同學圍毆衫袋塞已燃點炮仗 媽媽收到欺凌短片超崩潰

▲ 片中小五學生跪坐在地上，衣服口袋被塞已燃點的炮仗，又遭同學拳打腳踢。

近日內地社交平台流傳一段小學生受欺凌的影片，引發社會關注。片段中一名小五學生跪坐在地上，衣服口袋被塞已燃點的炮仗，又遭4名同學拳打腳踢，毫無還擊之力。

事件發生在廣西，日前當區教育局發出通報，指影片中的受害人胡某是當地的小學學生。自9月開學以來，胡某不時被高年級同學勒索錢財。

直至10月中，胡某與同學發生爭執，後被該校3名學生圍毆，4人又將已燃點的炮仗塞進胡某的衣服口袋中。

欺凌事件發生後8日，學校4名老師帶著4名家長及其孩子到胡某家中拜訪，並帶了水果和紅包，說他們的孩子與胡某在學校打架，對此表示歉意。

當日胡某未向家中說明此事。直至11月初，胡某的母親收到朋友傳來的兩段影片，一看「馬上崩潰」，發現自己的兒子遭受校園欺凌，立即請假前往學校，並上報至相關部門，再帶兒子做身體檢查。

診斷後證中度抑鬱

經過初步診斷後，胡某被指有心理問題，顯示為中度抑鬱。他擔心再次被打和勒索，對於上學有恐懼，並指希望「壞人」被懲罰。

事件曝光後引起社會關注，當地教育局發通報指，已將該校校長免職。雙方家長達成協議，傷人的學生家長要作賠償，承擔其體檢和全部治療費用。受害學生胡某的母親說，準備為孩子辦理轉校手續。

內地不時發生欺凌事件，有網民表示類似事件接連發生，與懲罰力度太輕有關。有網民則認為學校和家長都有不可推卸的責任，「這種未成年犯罪最好罰他家父母，只生養不管教就是犯法。」。

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責任編輯︰王明芳