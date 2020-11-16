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【救人英雄】羅馬尼亞醫院失火10死7重傷　當值醫生為救人全身8成燒傷命危

健康 12:15 2020/11/16

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羅馬尼亞醫院失火，一名當值醫生為救病人全身8成燒傷命危。

羅馬尼亞一間治療新冠肺炎患者的醫院近日發生大火，造成最少10人死亡，7人重傷命危，其中包括一名因協助病人而受傷的當值醫生，該名醫生在事故中全身80%燒傷，並被移送至首都醫院搶救中。

綜合外國媒體報道，事發於14 日傍晚，位於羅馬尼亞北部城鎮Piatra Neamt一間公立醫院深切治療（ICU）病房失火，火災在一小時後受到控制，最少10人在火災中死亡，7人受傷。死者全是插喉病人，7男3女年齡介乎67至86歲，而傷者中有一名醫生。

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該名醫生為Catalin Denciu，他被指在事故發生後，嘗試協助病人脫險，目前全身80%遭二級及三級燒傷，已由軍方飛機送往首都布加勒斯特搶救。羅馬尼亞總理奧爾班（Ludovic Orban）接受當地媒體訪問時，嘉許該名受傷醫生：

我對英勇的醫生表示敬意，他在挽救病人方面，表現出特別的勇氣和奉獻精神。

目前起火原因仍在調查中，但衛生部長Nelu Tataru稱，起火很大機會是由於電線短路所致。他又表示，醫院內新冠肺炎病人，已被轉送至附近城市的醫院。

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責任編輯：羅嘉欣

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