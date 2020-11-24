如何診斷肺炎成因？ 兩類測試檢測細菌抗藥性

新冠肺炎疫情持續，政府呼籲私家醫生和私營醫療機構要提高警覺，為有呼吸道徵狀的病人提供病毒測試。新冠肺炎由冠狀病毒引起，但其實除了病毒外，細菌或其他非典型病原體也可以引致肺炎。因此若病人有肺炎徵狀，即使測試結果顯示並非感染新冠肺炎，醫生亦會透過其他測試，確定病人是否患有其他病毒性或細菌性肺炎，以便對症下藥。

當病人被診斷為肺炎，醫生會為他們抽取呼吸道或其他樣本做進一步測試。感染及傳染病科專科徐詩駿醫生表示，「醫生一般會抽取他們的鼻咽分泌及痰液樣本進行鼻咽樣本病毒聚合酶鏈反應 （Polymerase Chain Reaction, PCR）測試，痰液則可進行細菌培植，以分辨病人是屬於病毒性肺炎還是細菌性肺炎。」視乎個案嚴重程度，醫生或有需要為病人抽血及收集尿液樣本作其他微生物測試，以準確檢測病因。

細菌性感染需抗生素治療

一般而言，細菌性肺炎主要以抗生素治療為主，但細菌可能對某些抗生素出現抗藥性，因此，抗藥性測試能幫助醫生為病人治療時，選擇最合適的藥物。徐詩駿醫生說，「抗藥性測試主要有兩類，第一類是以聚合酶鏈反應（PCR），以檢測細菌是否帶有抗藥性基因，因為這些基因會產生抵抗抗生素的酵素，代表細菌帶有抗藥性。」

第二類是測試細菌是否對某些抗生素有抗藥性表現。「做法是先將細菌塗在培植碟上，然後再加上抗生素，經過一至兩天 培植後，看看細菌能否在含有抗生素的位置上生長。」

第一類的快速測試只需數小時就能得出結果，但檢測成本較昂貴；第二類種菌測試則需時一至兩天，但較便宜。醫生會因應情況，例如病人的病情是否危急、醫生是否急需知道測試結果等，而選擇合適的測試。

▲ 徐詩駿醫生指化驗所會為細菌做抗藥性測試，以檢測出感染病人的細菌對哪一種抗生素有抗藥性。

抗藥性令細菌更難治

當測試完成後，化驗所會把相關報告結果告知醫生手上，醫生再根據報告為病人診治，例如使用合適的抗生素。徐詩駿醫生表示，「所以，如果檢測到感染病人的細菌對多種抗生素都出現抗藥性，治療就會變得棘手，因為可用的抗生素選擇不多，一旦某些可用的抗生素又因為其他原因，例如藥物敏感等而不能處方予病人，情況就更為惡劣。」

不當地使用抗生素會令細菌出現抗藥性，因此徐詩駿醫生提醒病人不要胡亂到藥房購買抗生素自行服用，感到不適時必須求醫；若果醫生處方抗生素，就必須依足指示完成整個療程，不要感覺自己已痊癒就自行停藥，否則便會增加細菌演變成抗藥性細菌的機會。



爲鼓勵市民認識健康資訊，本文章由MSD 支持製作。

HK-CAR-00037 Nov/2020

（資料由客戶提供）