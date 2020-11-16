【強制檢測】陳肇始稱醫委會有程序處理醫生走漏應檢個案　蔡堅批「霸王硬上弓」

▲ 陳肇始表示，如發現醫生有走漏應檢的個案，醫委會會有特定程序處理。（資料圖片）

政府昨日（15日）起實施強制檢測，容許在疫情爆發時對特定群組進行強制檢測；若註冊醫生診症時，按臨牀判斷懷疑某人感染新冠病毒，可發出書面指示要求該人接受檢測。食物及衞生局局長陳肇始表示，如發現醫生有走漏應檢的個案，醫委會會有特定程序處理；醫學會會長蔡堅則批評政府「霸王硬上弓」，當局應給予強制檢測的硬指標，以免日後醫患之間有爭抝。

食物及衞生局局長陳肇始今早（16日）一個電台節目表示，在要求病人檢測時，醫生要因應專業自行判斷，若列出某些病徵病人必須要強制檢測的硬指示方式，不是最理想的做法，又指醫生除了看病人徵狀外，亦會詢問病人病歷等作整體判斷。

被問及如果醫生臨床判斷患者毋須檢測，但其後證實屬確診個案，醫生會否需要承擔責任，陳肇始表示，要視乎每個個案判斷，若醫生在專業判斷出現問題，醫委會有特定程序處理。

至於何時啟動計劃，陳肇始說，會視乎特定情況、疫情發展和檢測率等數據，若檢測率達到大部分市民都已接受檢測，則未必需要向醫生發出指示，當局會密切留意情況。陳肇始又說，政府要先與私家醫生及醫生團體商討細節，而為強制檢測設立的電腦系統已差不多做好，屆時醫生可以輸入資料或發出指示，

醫學會會長蔡堅在同一節目則表示，本周五晚（20日）會與當局開會，又指當局推出法律框架前，未有與業界商討，形容今次是「霸王硬上弓」，又指醫生一旦「睇漏眼」，醫委會可能會調查，認為有恐嚇的性質。他認為，當局應給予強制檢測的硬指標，以免日後與病人有爭抝。

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責任編輯：陳子謙