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【奪命大火】油麻地火災7死11傷　4男3女仍命危

社會 12:25 2020/11/16

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熱門 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

大批市民於意外現場圍觀。（曾秋文攝）

油麻地一座唐樓昨晚（15日）發生火警，最新造成7死11人傷，當中3男4女傷者危殆，2人嚴重，1人穩定，1人已出院。火警現場到了今早（16日）仍未解封，特首林鄭月娥到場視察。

即睇火警現場最新圖片：

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現場是廣東道560號一座唐樓，今早意外現場所見，起火單位窗戶破碎，有窗戶支架被燒至捲曲，冷氣機槽也被熏黑。據了解起火單位在一樓，是尼泊爾餐廳，當時現場約10人為小孩慶祝生日。據悉有人把正在燃點的蠟燭置於地上，燒著旁邊的隔音板肇禍。

油尖旺區議員陳嘉朗到現場視察，指正向食環署了解現場是否持牌餐飲處所，或是否屬於會所。他稱倘不屬兩者，質疑是否無牌經營。

火警交西九龍總區重案組接手調查，今日午夜警方交代案情。油麻地分區指揮官林以恒稱，初步了解現場有物品着火，之後迅速蔓延，多名死傷者走避不及。

消防處消防區長（九龍南）張廣源表示，現場起火面積約15米乘5米，是開放式單位，不是劏房。不過室內布置了大批餐桌，卻只有一個門口供出入，影響救援。

消息稱，其中一名40歲死者TAMPNG Binila，是涉事餐廳老闆娘。

行政長官林鄭月娥發聲明，對油麻地發生火警導致多人傷亡表示極度哀痛，已指示相關部門全力救治傷者，並做好善後工作，包括調查起火及造成嚴重傷亡的原因。

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記者：曾秋文

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