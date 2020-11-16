李小龍誕辰80周年    Google Arts & Culture回顧一代宗師武哲人生

▲ 李小龍《死亡遊戲》的一幕，最為經典。

香港武打巨星李小龍的傳奇故事永遠說不完。由李小龍遺孀Linda Lee Cadwell和其女兒創李香凝創立的美國李小龍基金會，策劃了李小龍Google Arts & Culture網上展覽，將他的一生完整紀錄，從生平、理念、電影、武術生涯及西雅圖生活5個範疇，配以大量的照片、手稿、人訪及影像，在疫情下安坐家中，多方面了解李小龍的功夫傳奇。

▲ 李小龍在美國接拍電視劇《盲人追兇》》中教男主角James Franciscus截拳道，並曉以「Be Water」哲學。(相片來源︰google arts & culture, bruce lee fondation)

第一部份名為「Bruce Lee: An Introduction」，是李小龍的生平介紹，大家亦耳詳能詳，從他1940年於美國三藩市出生，在港跳Cha Cha舞贏得獎項，到1959年離港遠赴美國讀書發展、設立武館，當中的1964年在美國加州長堤空手道錦標賽表演寸勁掌、回港拍攝嘉禾的《唐山大兄》而而一炮而紅的，到1973年這巨星殞落，一一展出，內有不少手稿，以了解李小龍的想法。

▲ 網上也展出李小龍的手稿筆記，包括「截拳道」幾個字。李小龍《死亡遊戲》的一幕，最為經典。（相片來源︰google arts & culture, bruce lee fondation）

第二是「Bruce Lee: A voice for the marginalized」，內有李小龍在美國讀書時的生活，如何在多種族的環境中突出中國文化，並教一眾明星如關南施練踢腿，再而參演青鋒俠，1973年的《龍爭虎鬥》，李小龍首次擔正主角，也是荷李活片廠採用亞裔演員為主角。

▲ 李小龍師承詠春大師葉問，也是他的武術啟蒙。(相片來源︰google arts & culture, bruce lee fondation)

第三則故事，「Bruce Lee: Action on screen」，講述李小龍的電影生涯的發展，由童星時的粵語片時期，到無心插柳，長堤空手道錦標賽初試啼聲後，就接到電視工作的邀請。當中還有李小龍入荷里活時的試鏡。第四部份「Bruce Lee︰Martial Action」，由習詠春開始到創立「截拳道」，與葉問拆招的相片固然是經典，但原來在港時，李小龍與曾與他的哥哥李忠琛一同學西洋劍擊，在美國時也經過西洋拳，雜取旁取形成自己一套的武術哲學。

▲ 李小龍為妻子蓮達示範凌空踢腿。(相片來源︰google arts & culture, bruce lee fondation)

▲ 李小龍後來回港發展，也是他電影事業的高峰期。(相片來源︰google arts & culture, bruce lee fondation)

末章「Bruce Lee’s Seattle」，是年青的李小龍在西雅圖的生活記錄，如中學和妻子初約會散步的地方，於華盛頓大學唸哲學系、及在華盛頓湖畔打坐的情景，輔以Google實況，最後以李小龍的墓作結，相當完整。

記者︰馮柏偉