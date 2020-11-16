【新冠肺炎】本港新增8宗確診個案　全屬輸入個案

▲ （資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，今日（16日）新增8宗確診個案，全屬輸入個案，患者分別來自菲律賓、巴基斯坦、西班牙、美國、孟加拉、印度和尼泊爾；衞生防護中心及醫管局今日不設疫情記者會交代。

8宗輸入個案詳情如下：

個案5460：27歲女子，從菲律賓抵港

個案5461：43歲男子，從巴基斯坦抵港

個案5462：60歲女子，從巴基斯坦抵港

個案5463：34歲女子，從西班牙抵港，居將軍澳南豐廣場6座，11月12日發病

個案5464：52歲男子，從美國抵港，居大嶼山香港天際萬 豪酒店

個案5465：34歲男子，從孟加拉抵港，居葵涌香港荃灣絲麗酒店

個案5466：75歲男子，從印度抵港，居尖沙咀重慶大廈三角洲酒店

個案5467：1歲男童，從尼泊爾抵港，居佐敦香港九龍彩鴻酒店

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，會將確診個案在自出現病徵前兩天起到訪過的大廈整合為名單並上載網頁。鑑於本地感染個案仍不時出現，市民如認為曾與確診個案於相同期間到訪相同地方，其後如有不適應立即求醫。若沒有出現病徵，市民如擔心受感染，亦可前往醫院管理局轄下指定普通科門診診所領取樣本收集包以收集深喉唾液樣本，接受免費新冠病毒病檢測服務。

政府昨日（15日）起實施強制檢測，容許在疫情爆發時對特定群組進行強制檢測；若註冊醫生診症時，按臨牀判斷懷疑某人感染新冠病毒，可發出書面指示要求該人接受檢測。食物及衞生局局長陳肇始表示，如發現醫生有走漏應檢的個案，醫委會會有特定程序處理，詳情即看：【下一頁】

最新一期《消委會》，23款含嘔吐毒素乾意粉名單，請點擊

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙