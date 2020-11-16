  • 28°C
香港時間 : 20201116日 (週一) 13:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港大藏屍案】殺妻後移屍往辦公室   張祺忠庭上嚎哭揭藏屍原因：我唔想揼咗佢落海

社會 12:33 2020/11/16

分享：

熱門 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

香港大學副教授張祺忠涉殺妻後藏屍辦公室，案件今（16日）於高等法院續審。

香港大學副教授張祺忠涉殺妻後藏屍辦公室，案件今（16日）於高等法院續審。被告今繼續自辯時，被問及為何將妻子屍體搬到辦公室，被告即嚎哭指「我唔想揼咗佢落海，或者唔想揼咗佢落垃圾站。」

涉案被告張祺忠（56歲）被控於或約於2018年8月17日，在香港謀殺陳慧文（53歲）。

被告今繼續出庭自辯，講述殺害妻子後的藏屍過程指，他當晚將妻子屍體藏於一個綠色行李篋後，將行李篋放在露台，因為較少人行經露台，他形容當時「無咩plan（計劃）㗎其實，見步行步囉」。

被告指於翌日購買8塊木板製作木箱，原因是當時正值夏天，屍體置於露台，很快便會發出異味，因此他打算製作木箱將屍體藏起。

被問及為何將屍體搬到辦公室，被告於庭上嚎哭指，「因為我唔想揼咗佢，我唔想揼咗佢落海，或者唔想揼咗佢落垃圾站。」

被告又供稱他將木箱搬到辦公室的時候遇到警方，他預計警方很快會查問有關木箱的事，因此他再購買6塊木板，再製作木箱及拆除木箱，以向警方交代。被告形容他當時感到辛苦，「仔女同姨仔不停想搵返Tina（死者），我又要扮同佢一齊搵，又扮唔到好焦急嗰個神態出嚟」。被告指他亦知道藏屍一事很快會被揭發，「過得一日得一啦。」

涉案被告張祺忠（56歲）被控於或約於2018年8月17日，在香港謀殺陳慧文（53歲）。（資料圖片）

被告又哽咽指，他在被捕還押期間不時回想，「最初我成日諗嘅係，如果我搵拖鞋嗰陣時，如果攞到拖鞋，而唔係攞到電線嘅話，事情就唔會發生㗎啦」。被告又稱他於案發後撒謊，是為了逃避，亦認為自己背棄了他人對自己的信任，亦感到很羞恥。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：楊詠渝

相關文章

【港大藏屍案】張祺忠親述殺妻經過 　爭執時被踢下床以電線箍妻頸
17:01 2020/11/13
【港大藏屍案】張祺忠親述殺妻經過 　爭執時被踢下床以電線箍妻頸
【港大藏屍案】案發前死者與子女因廁板問題爭執　張祺忠指源於死者擅換兒子房廁板
14:55 2020/11/13
【港大藏屍案】案發前死者與子女因廁板問題爭執　張祺忠指源於死者擅換兒子房廁板
【港大藏屍案】曾遭死者罵「靠你揸兜都得啦」　張祺忠感到非常侮辱
13:03 2020/11/13
【港大藏屍案】曾遭死者罵「靠你揸兜都得啦」　張祺忠感到非常侮辱
肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 謀殺

最高瀏覽

【洗米華情人】Mandy Lieu豪花二億購莊園打造農場　昔日「最強小三」近照曝光被指老態盡現
15:54 2020/11/15
【洗米華情人】Mandy Lieu豪花二億購莊園打造農場　昔日「最強小三」近照曝光被指老態盡現
【余香凝結婚】老闆古天樂現身賀余香凝出嫁　Jennifer感謝丈夫：遇上你是我最大的福氣【多圖】
11:40 2020/11/15
【余香凝結婚】老闆古天樂現身賀余香凝出嫁　Jennifer感謝丈夫：遇上你是我最大的福氣【多圖】
【枉為人師】男女教師出軌2年校園幽會　丈夫查手機短訊揭妻懷孕餵母乳仍派綠帽
12:25 2020/11/15
【枉為人師】男女教師出軌2年校園幽會　丈夫查手機短訊揭妻懷孕餵母乳仍派綠帽