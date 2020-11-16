【港大藏屍案】殺妻後移屍往辦公室   張祺忠庭上嚎哭揭藏屍原因：我唔想揼咗佢落海

▲ 香港大學副教授張祺忠涉殺妻後藏屍辦公室，案件今（16日）於高等法院續審。

香港大學副教授張祺忠涉殺妻後藏屍辦公室，案件今（16日）於高等法院續審。被告今繼續自辯時，被問及為何將妻子屍體搬到辦公室，被告即嚎哭指「我唔想揼咗佢落海，或者唔想揼咗佢落垃圾站。」

涉案被告張祺忠（56歲）被控於或約於2018年8月17日，在香港謀殺陳慧文（53歲）。

被告今繼續出庭自辯，講述殺害妻子後的藏屍過程指，他當晚將妻子屍體藏於一個綠色行李篋後，將行李篋放在露台，因為較少人行經露台，他形容當時「無咩plan（計劃）㗎其實，見步行步囉」。

被告指於翌日購買8塊木板製作木箱，原因是當時正值夏天，屍體置於露台，很快便會發出異味，因此他打算製作木箱將屍體藏起。

被問及為何將屍體搬到辦公室，被告於庭上嚎哭指，「因為我唔想揼咗佢，我唔想揼咗佢落海，或者唔想揼咗佢落垃圾站。」

被告又供稱他將木箱搬到辦公室的時候遇到警方，他預計警方很快會查問有關木箱的事，因此他再購買6塊木板，再製作木箱及拆除木箱，以向警方交代。被告形容他當時感到辛苦，「仔女同姨仔不停想搵返Tina（死者），我又要扮同佢一齊搵，又扮唔到好焦急嗰個神態出嚟」。被告指他亦知道藏屍一事很快會被揭發，「過得一日得一啦。」

▲ 涉案被告張祺忠（56歲）被控於或約於2018年8月17日，在香港謀殺陳慧文（53歲）。（資料圖片）

被告又哽咽指，他在被捕還押期間不時回想，「最初我成日諗嘅係，如果我搵拖鞋嗰陣時，如果攞到拖鞋，而唔係攞到電線嘅話，事情就唔會發生㗎啦」。被告又稱他於案發後撒謊，是為了逃避，亦認為自己背棄了他人對自己的信任，亦感到很羞恥。

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記者：楊詠渝