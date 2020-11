【好人好事】 受《麥路人》啟發佐敦放共享雪櫃助基層　好心人：幫助人是無條件

▲ 一名好心人受《麥路人》啟發,在佐敦放置共享雪櫃助基層。

有時只要一個微小的舉動,已經可以幫助到有需要的人。一名好心人受電影《麥路人》中的「社區雪櫃」啟發,近日在佐敦設立一個共享雪櫃,定期添置乾糧幫助低層人士,受網民大讚。

自設共享雪櫃助有需要人士

電影《麥路人》中,曾提及有人在街頭設置「食物站」,亦有郭富城飾演的「溥哥」打開社區雪櫃果腹的情節。有網民日前在網上分享,指有一半巴基斯坦血統的爸爸看完《麥路人》之後,見到有可以讓人放食物入去、有需要的人可以取走食物的雪櫃,就問女兒:「乜真係有呢啲雪櫃㗎咩?」,女兒表示不知道,但就覺得如果有都不錯。

父親聽完之後,竟決定自己設置一個共享雪櫃。一個舊雪櫃被塗上藍色油漆,上面寫上「取你所需、送你所想」、「Give what you can give, take what you need to take」等字句。下層雪櫃有不同食物,例如罐頭、即食麵、餅乾及不同的醬料,上層則放了其他物資如口罩。

▲ 雪櫃寫上「取你所需、送你所想」。(圖片來源:Unaizah Khan Facebook)

共享雪櫃的位置在於佐敦吳松街86號,網民表示雪櫃其實沒有插電,如果有心人想分享食物,建議放餅乾、罐頭、即食麵等不用雪藏的食物。該名網民認為父親「真係一個超級好嘅人」,又形容他是一個「傻佬」,成功將爛地變成社區設施。

▲ 暫時上層擺放了口罩,下層就放不同食物。(圖片來源:Unaizah Khan Facebook)

引起網民迴響:用心用力去幫助社會

他的舉動引來大量網民讚好,帖文目前已有超過3千人派like。有網民擔心會有貪心的市民將食物全部取走,引來網民的爸爸親自回應:

任何人也可以取,幫助人是無條件的。有條件的付出不是幫助人們。

不少人大讚網民爸爸的善心舉行,指他「用心用力去幫助社會」,又表示「好有愛」、「好人一生平安」。亦有網民指出香港有幾個地方都有類似共享雪櫃,鼓勵其他網民可以將吃不完的食物放入去。

